Люди налякані, в тому числі Ломаченко: зухвала заява батька американського боксера про українця

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Теофімо Лопес
Теофімо Лопес / TopRank

Батько перспективного американського боксера Теофімо Лопеса (12-0, 10 КО) Теофімо-старший не сумнівається в успіху свого сина в потенційному поєдинку проти чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО).

Лопес-старший заявив, що ніхто не хоче битися з його сином, оскільки всі суперники бояться.

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"Ніхто не хоче битися з Теофімо 20 квітня. Люди налякані, в тому числі Ломаченко. Ми сподіваємося, що він не спробує обійти цей бій. Цей бій буде легший, аніж з Дієго Магдалено.

Ломаченко не зможе побити мого сина. Бій з українцем стане найлегшим в кар'єрі Теофімо", – цитує Лопеса-старшого Boxing Talk.

Раніше Спорт 24 писав, що Теофімо Лопес звинуватив у корупції українця Василя Ломаченка. На думку американця, українському боксеру незаслужено приписують багато заслуг.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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