Люди в Україні стали трішки зліше, – український чемпіон світу з боксу, який живе в США

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 український середньоваговик Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) після приїзду в Україну поділився враженнями від побаченого.

Варто зазначити, що сам боксер вже кілька років живе в Лос-Анджелесі (США).

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Не сказав би, що помітив позитивні зміни. У Лос-Анджелесі всі більш розслаблені і позитивні, там сонце круглий рік. Мені треба було провести пару днів в Україні, щоб звикнути до людей. Вони стали, як на мене, трішки зліше.



Думаю, це можна списати на ситуацію в країні. Я сподіваюся, що буде все розвиватися в кращу сторону. Але, по-перше, це залежить від самих людей: бути розлюченим або більш добродушним. Якби люди були більш розкутими, то було б більше спілкування і довіри між ними. Я думаю, це історично так склалося, мовляв, люди повинні бути сильніше, не довіряти, щоб тебе не обманули. Але я думаю з часом це зміниться,

– зазначив Шелестюк.

В березні Тарас Шелестюк здобув впевнену перемогу над Мартіном Анхелем Мартінесом. Українець переміг за підсумками 8-раундового бою в Орінджі, Каліфорнія.

Нещодавно Тарас Шелестюк розповів про своє ставлення до війни на сході України, і політичної ситуації в країні.