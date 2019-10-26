Люди втомилися й озлоблені, – ексфутболіст "Динамо" Саленко про війну на Донбасі

Колишній форвард київського "Динамо", збірних України й Росії Олег Саленко висловив думку про війну на сході України. Також Саленко прокоментував можливий матч між збірними України й Росії.

Старший син Саленка живе та працює у Санкт-Петербурзі. За словами ексфутболіста, його син відновлює Гатчинський палац.

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"Чи пускають українських чоловіків в Росію? Якщо ти поруч з політикою або армією, чекай проблем. Для звичайних людей перешкод немає, так мені сказали", – цитує Саленка "Матч ТВ".

Також колишній футболіст "Динамо" заявив, що був би радий матчу між Україною та Росією.

Завжди за. Нехай на нейтральному полі, в рамках чемпіонату Європи, припустимо. Був би цікавий момент для всіх. Футболісти, знаю, спілкуються один з одним. І гімнасти двох країн обіймалися недавно, коли стояли на п'єдесталі чемпіонату світу. Тому що люди займаються спільною справою – спортом,

– резюмував Саленко.

За його словами, у Києві не відчувається, що Україна перебуває у стані війни.

Коли виїжджали недавно на ветеранський матч (у Сєвєродонецьк, – Спорт24), інша справа. Багато що зруйновано, люди втомилися й озлоблені. Всі розуміють: досить вже окопної метушні, нехай сідають і домовляються,

– резюмував Саленко.

Що відомо про Саленка? Єдину гру за збірну України зіграв 29 квітня 1992 року. Це був товариський матч зі збірною Угорщини (1:3), перший матч в історії збірної України. ФІФА визнала гру, проведену Саленко за збірну України, неофіційною зустріччю на рівні збірних.



Перед футболістом постав вибір – продовжувати грати за Україну або виступати в збірній Росії. Саленко вибрав останній варіант з урахуванням можливості виступити на чемпіонаті світу. Разом з "Динамо" Саленко чемпіон СРСР 1990 року, володар "Золотої бутси" чемпіонату світу 1994 року.