Люди збожеволіють і увійдуть у його фан-клуб, – Хей про дебют Усика

Відомий британський боксер Девід Хей поділився очікуваннями від дебюту Олександра Усика у суперважкій вазі. Олександр 12-го жовтня зустрінеться з Чаззом Візерспуном.

За словами Хея, Усику необхідна перемога видовищним нокаутом, щоб заявити про себе у хевівейті.

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Він повинен сказати: "Це мій дебют у суперважкій вазі. Це те, що я можу". Усик талановитий, підступний і розумний. Його боксерський IQ – хоч греблю гати. Якщо він буде робити те ж, що зробило його великим важковаговиком, щоб знищити великого супертяжа, то люди збожеволіють і увійдуть у його фан-клуб,

– сказав Хей в інтерв'ю Boxing Social.

На думку Девіда, якщо Усик виграє бій рішенням суддів або роздільним рішення, – то не багато хто буде ним захоплюватися.

Усик і Візерспун вже пройшли всі офіційні заходи, зокрема дуель поглядів та процедуру зважування.

Олександр Усик набрав сім кілограмів у порівнянні з попередніми поєдинками. Та американець на 12 кілограмів важчий за українця.

Детальну інформацію про Чазза Візерспуна можна прочитати за цим посиланням.

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В Україні поєдинок, який відбувається у Чикаго (США), покаже телеканал "Інтер". 13-го жовтня о 4:30 за київським часом на каналі вийде програма "Великий бокс". Поєдинок Усик – Візерспун розпочнеться приблизно о 05:30 за київським часом.