Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо справи Мораеса

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Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо справи Мораеса

Футбольне керівництво Люксембургу виявилося незадоволене рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА щодо справи Мораеса. КДК вирішив не зараховувати Україні технічну поразку за участь у матчі натуралізованого бразильця.

Нагадаємо, КДК УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом. Таким чином "синьо-жовті" не отримають технічні поразки за ці матчі. Відтак збережуться здобуті результати. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

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Та Футбольна федерація Люксембургу не погоджується з вердиктом.

"Шанси на те, що вердикт УЄФА буде переглянуто, дуже малі. Та ми все одно будемо апелювати", – заявив президент федерації Пол Філіпп у коментарі Тageblatt.

Люксембурзька сторона має п’ять днів на аргументацію протесту та ще три дні для безпосередньо його подачі.

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УЄФА прийняв рішення у "справі Мораеса"
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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Жуніор Мораес Збірна України з футболу
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