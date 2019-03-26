Люксембург подає скаргу на збірну України через Мораеса

Федерація футболу Люксембургу не впевнена в правомірності виступів Жуніора Мораес за національну збірну України.

Глава Федерації футболу Люксембургу Поль Філіп заявив, що організація подасть скаргу через гру за збірну України Жуніора Мораеса.

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"Скарга буде подана у вівторок", – підтвердив Філіп RTL.lu, інформує Sport Arena.

Люксембуржці вважають, що Мораес не мав права виступати за Україну, оскільки не жив на території країни безперервно протягом 5 років – він поїхав з "Динамо" на 4 місяці в оренду в Китай.

Як відомо, збірна України вистраждала перемогу в матчі проти збірної Люксембургу. Вирішальним став автогол Родрігеса в компенсований час. Завдяки цій перемозі Україна очолила групу B після двох матчів. В активі "синьо-жовтих" чотири очки.

На наступний день у ЗМІ з'явилася інформація, що Жуніор Мораес не мав права виступати за збірну України. Зокрема, сумнівається у правомірності Мораеса грати за Україну португальське видання Mais Futebol. Там заявили, що нападник не жив безперервно мінімум п'ять років після досягнення 18-річчя на території України.

Однак спортивні юристи пояснюють, що Мораес нічого не порушив. В Україні безперервним роком проживання вважається перебування на території країни 183 дні на рік. Коли Мораес виступав в Китаї в оренді, він сумарно провів в тому році більше 183 днів на території України, а значить порушення не було. Бразилець отримав українське громадянство 18 березня, а був викликаний у збірну 19-го.

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