Люксембург – Україна: анонс матчу відбору Євро-2020

Після дещо неочікуваної нічиї у матчі проти Португалії, Збірна України зіграє матч проти Люксембургу. Він теж відбудеться на виїзді. І українці розраховують на позитивний результат. Про все найголовніше та найцікавіше навколо матчу Люксембург – Україна – в анонсі від Спорт24.

Люксембург – Україна. Головне

Що: матч кваліфікації Євро-2020

Де: стадіон "Жозі Бартель", Люксембург

Коли: понеділок, 25 березня, 21:45

Трансляція: телеканали "Україна" та "Футбол 1", сервіс інтернет-телебачення OLL.TV, текстова трансляція на Спорт24.

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Історія протистояння

Збірна України тричі грала проти збірної Люксембургу. І всі три матчі закінчилися з однаковим рахунком – 3:0 на користь українців. Востаннє це було у відборі на Євро-2016. 15 листопада 2014 року Андрій Ярмоленко оформив хет-трик у ворота суперників на їх полі. 14 червня 2015 року у Львові голами ж відзначилися Артем Кравець, Денис Гармаш та Євген Коноплянка.

Забивав у ворота збірної Люксембургу і Андрій Шевченко. Це було ще у 2006 році, коли збірна України готувалася до дебюту на Чемпіонаті світу.

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Що варто знати про суперника

Попри це, не варто "закидувати шапками" збірну Люксембургу. З цього часу минуло чотири роки, і команда дещо змінилася. Ні, вона не стала навіть середняком, алей відвертим аутсайдером її вважати теж вже не можна. Це на собі відчула збірна Латвії, яка програла попередній матч Люксембургу. Ця перемога стала четвертою у останніх п’яти матчах збірної Люксембургу на власному полі.

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У якому стані гравці збірної України

Нічия у матчі проти збірної Португалії мала б надати впевненість збірній України. Але без зайвої самовпевненості. Адже попереду важкий матч, у якому українцям слід брати три очки. Тож на наступний день після матчу всі свої сили слід було зосередити на цьому.

До матчу проти Люксембургу Україна підходить з втратами. Точно у матчі не зіграють Марлос та Артем Кравець. Тож тренерському штабу Андрія Шевченка доведеться подумати, кого і куди випускати. На фланзі з перших хвилин може вийти Віктор Циганков. Натомість є питання щодо того, хто займе місце нападника – Роман Яремчук чи Жуніор Мораес. Останній непогано себе проявив, вийшовши на заміну у матчі проти Португалії.

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Слово тренерам

"У нас завжди підвищена мотивація. Ми розуміємо, що для виходу з групи не повинні втрачати очки. Їхали з таким настроєм і до Португалії, і до Люксембургу. У цьому матчі важливо домогтися перемоги. Але Люксембург — команда, яка заслуговує на повагу. Ми дивилися її матчі. За останні кілька років ця збірна досягла успіху, вона вміє грати у футбол", – заявив перед матчем Андрій Шевченко.

"Що ж, тепер нам потрібно триматися на ногах, тому що в понеділок ми будемо грати з противником, що відрізняється від Литви, з іншими якостями. Я вже сказав, і я як і раніше переконаний, що Україна, Сербія та Португалія боротимуться за перші два місця в групі. Але ми будемо боротися кожні 90 хвилин, кожен матч, тому що у нас теж є сильні якості. Люксембург може бути тим, хто вирішить долю перших місць. Ми, разом з Литвою, можемо відібрати очки у когось із трійки лідерів, і тоді саме ця команда може потерпіти невдачу", – заявив головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц.

Прогноз

Збірна України має перемагати. Після матчу проти Португалії, інший результат буде вважатися провальним. Для виходу з групи на Євро-2020 українцям потрібно не лише набирати очки з прямими конкурентами – Португалією та Сербією, але й не втрачати з аутсайдерами – Люксембургом та Литвою.

Прогноз від Спорт24 – 2:0