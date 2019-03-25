Збірна України завдяки автоголу вирвала перемогу в Люксембургу

Збірна України з футболу вирвала перемогу в матчі другого туру кваліфікації до Євро-2020 проти Люксембургу.

Люксембург – Україна 1:2

Голи: Тюрпель, 34 – Циганков, 40, Родрігес, 90+3 (авт.)

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Після виснажливого вояжу до Португалії, де українцям важкою кров'ю вдалося здобути нічию, підопічних Шевченка чекав ще один складний матч. На виїзді "синьо-жовтих" чекав матч проти скромного, але від того не менш небезпечного Люксембургу. До слова, Люксембург у попередньому матчі несподівано переміг Литву й очолив групу B.

Андрій Шевченко випустив на гру з Люксембургом відразу 5 нових гравців. Замість травмованого Марлоса вийшов Циганков, Яремчука замінив Мораес, а Безус вийшов на поле замість Степаненка. Ще дві заміни відбулися у захисті – Бурда та Бутко замінили Кривцова та Караваєва відповідно.

Перші 15 хвилин "синьо-жовті" контролювали м'яч, але виглядали досить блідо. Українським футболістам не вдавалося створити загрозу біля воріт господарів. У свою чергу гравці Люксембургу легко тікали в контратаки.

Перший момент в України мав Віктор Циганков. Гравець "Динамо" обстукався з Мораесом й увірвався у штрафний. Проте захисники Люксембурга заблокували українського вінгера. На 31 хвилині надзвичайно небезпечний штрафний заробив Руслан Маліновський. Стандартне положення вирішив виконати Євген Коноплянка й пробив повз ворота.

Перший дзвіночок для збірної України "пролунав" на 33 хвилині. Андрія Пятов здійснив відразу два дивовижні сейви. Гравці Люксембурга вдало розіграли штрафний, після якого головою пробив Мальже. А за долю секунди з близької відстані добивав Шано. У двох моментах Пятов був на висоті.

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Але на 34 хвилині господарі таки забили. Олів'є Тілль прострілив у штрафний з правого флангу. М'яч після рикошету від Богдана Бутка потрапив до Тюрпеля, який відкрив рахунок у матчі.

Відразу після пропущеного голу збірна України активізувалася. І це дало свої плоди. Олександр Зінченко елегантним черпачком закинув на Віктора Циганкова. Останній грудьми приборкав м'яч і проштрикнув його повз голкіпера Моріса – 1:1.

Стартові хвилини другого тайму залишилися за гравцями Люксембургу, які подали декілька кутових поспіль та змусили спітніти оборонців України. Прекрасну нагоду забити мав Венсан Тілль, який залишився без опіки на правому фланзі захисту українців. Півзахисник небезпечно пробивав у дев'ятку, але м'яч, на щастя, пролетів повз ворота Пятова. А на 55 хвилині проскочив повз українських оборонців Янс і пробив точно в руки Пятова.

У свою чергу в діях команди Шевченка спостерігався сумбур, який був спричинений поспіхом. Аж надто українці хотіли вийти вперед і більшість завершальних передач були неточними. Окрім того, футболісти обох команд почали дозволяти собі грубощі.

На 62 хвилині українці отримали чудову нагоду забити. Жуніор Мораес заробив небезпечний стандарт на лінії штрафного Люксембургу. Та до позначки підійшов Коноплянка, який проводив свій не найкращий матч у футболці збірної, й ударом на техніку пробив значно вище.

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На 65 хвилині Андрій Шевченко підсилив атаку, випустивши Романа Яремчука. Форвард замінив Романа Безуса, з яким виступає за бельгійський клуб "Гент". Але другий небезпечний момент у таймі виник в іншого форварда – Мораеса. Жуніор отримав хорошу передачу від Циганкова й з носка пробив у дальній кут. Та м'яч пролетів повз ворота.

Що ближчим був фінальний свисток, то все більше українські атаки ставали схожими на навалу. Люксембург дуже глибоко оборонявся і вкрай рідко виходив у контратаку. Через масований захист наші футболісти здебільшого робили навіси та пробивали здалеку. Здавалося, що ось-ось міцний горішок Люксембург лусне й українці вивезуть важливі три очки.

На 85 хвилині у своєму звичному стилі пробив Коноплянка. Євген, перебуваючи на лівому фланзі, змістився у центр й поцілив у дальній кут, де на м'яч вже чекав Моріс. На 88 хвилині увірвався у штрафний господарів Циганков і прострілив на Мораеса та Яремчука. Але й тут українцям не вдалося відзначитися.

У свою чергу Люксембург втікав у контратаку два в один і здавалося, що Україну чекає неминуча поразка. Та господарі невдало розпорядилися м'ячем і задовольнилися неточним ударом Олів'є Тілля. У компенсований час українці заробили штрафний, який став вирішальним у матчі. Маліновський зробив навіс і Родрігес переправив м'яч у власні ворота – 2:1 на користь України.

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