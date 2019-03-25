Люксембург – Україна: онлайн матчу кваліфікації Євро-2020
Матч між збірними Люксембургу та України відбудеться у понеділок, 25 березня. Гра розпочнеться о 21:45.
Збірна Люксембургу у попередньому матчі перемогла Литву. Українці ж зіграли внічию з португальцями. Тож саме Люксембург після першого туру став лідером групи B у відборі на Євро-2020.
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Збірна України перед матчем зазнала декілька втрат. У матчі за "синьо-жовтих" точно не зіграє Марлос та Артем Кравець. Обоє футболістів вже покинули розташування збірної.
Матч розпочнеться о 21:45. Тестова трансляція матчу буде тут.
Джерело: 24 Канал
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