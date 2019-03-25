Люксембург – Україна: онлайн матчу кваліфікації Євро-2020

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Люксембург - Україна: дивитися онлайн-трансляцію матчу відбору на Євро-2020
Люксембург – Україна онлайн

Матч між збірними Люксембургу та України відбудеться у понеділок, 25 березня. Гра розпочнеться о 21:45.

Збірна Люксембургу у попередньому матчі перемогла Литву. Українці ж зіграли внічию з португальцями. Тож саме Люксембург після першого туру став лідером групи B у відборі на Євро-2020.

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Збірна України перед матчем зазнала декілька втрат. У матчі за "синьо-жовтих" точно не зіграє Марлос та Артем Кравець. Обоє футболістів вже покинули розташування збірної.

Матч розпочнеться о 21:45. Тестова трансляція матчу буде тут.

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Теги: Спорт Євро-2020 Збірна України з футболу Футбол
Джерело: 24 Канал
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