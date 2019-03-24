Які шанси у збірної України перемогти Люксембург у відборі на Євро-2020: прогноз букмекерів

246 Читать новость на русском
Люксембург - Україна: прогноз, ставки букмекерів на матч відбору на Євро-2020
Люксембург – Україна прогноз букмекерів

Збірна України доволі вдало розпочала відбір на Євро-2020. На виїзді українці зіграли внічию з чинними чемпіонами Європи – збірною Португалії. Тепер на підопічних Андрія Шевченка очікує матч проти збірної Люксембургу. Букмекери оцінили шанси на перемогу українців у цій зустрічі.

Як би це не дивно було, але саме збірна Люксембургу є лідером групи B, де є також Україна, Португалія, Сербія та Литва. У той час як українці зіграли у нічию з португальцями та розділили очки, збірна Люксембургу перемогла вдома Литву.  

Читайте також: Євро-2020: відео голів та результати матчів кваліфікації 22 березня

збірна України тричі грала проти збірної Люксембургу. Двічі – у відборі на Євро-2016. Ще один раз – товариська гра ще у 2006 році. Всі три матчі закінчилися з однаковим рахунком – 3:0 на користь українців. У матчі 25 березня 2019 року збірна України теж є фаворитом.

William Hill

У провідній світовій букмекерській конторі коефіцієнт на перемогу України виставили на рівні 1,36. На те, що господарі поля здобудуть перемогу – 9,50. Нічия у матчі оцінена в 4,50. 

Коефіцієнт на те, що українці вчетверте поспіль обіграють збірну Люксембургу 3:0 – 8,00. При цьому найбільше шансів відзначитися у цьому матчі має Жуніор Мораес – 1,91. На гол Артема Кравця, Євгена Коноплянки чи Романа Яремчука однаковий коефіцієнт – 2,15.

Читайте також: Чому Мораес в збірній – це не добре, а до його натуралізації є декілька питань

PariMatch

Їх експерти теж прогнозують перемогу збірній України – коефіцієнт 1,38 на здобуття "синьо-жовтими" трьох очок. перемога Люксембургу отримала коефіцієнт 10,0. нічия у матчі – 4,70.

На перемогу українців 3:0 тут виставили коефіцієнт 8,60.

1xbet

Найвищий коефіцієнт на перемогу України виставили в 1xbet. Їх експерти прогнозують перемогу українців з показником 1,42. На те, що Люксембург у цьому матчі переможе – 9,8. Нічия – 4,6.

Читайте також: Лідер збірної України через травму не зіграє проти Люксембурга у відборі на Євро-2020

Перемога українців 3:0 – 8,0. Такий же коефіцієнт має і перемога збірної України 2:1.

Фаворит спорт

Натомість найвищий коефіцієнт на перемогу Люксембургу виставили саме у "Фаворит спорт" – 10,75. У той час як перемога збірної України – 1,35. Нічия у матчі оцінена в 4,85.

Найбільше шансів відзначитися у цьому матчі теж має Жуніор Мораес – 1,90 на його гол у ворота Люксембургу. Гол Романа Яремчука – 2,0

blog_ava
Головні новини 23 березня: новий протест Нацкорпусу в Києві, Гриценко бачить Садового прем’єром
сьогодні
3278
Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Збірна України з футболу Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження
сьогодні 11:24 Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження
217
Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
23 березня 14:33 Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
2050
Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
22 березня 11:12 Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
902
Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
21 березня 20:41 Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
481
Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
21 березня 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
Михайло Гема 379
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук