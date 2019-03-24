Які шанси у збірної України перемогти Люксембург у відборі на Євро-2020: прогноз букмекерів

Збірна України доволі вдало розпочала відбір на Євро-2020. На виїзді українці зіграли внічию з чинними чемпіонами Європи – збірною Португалії. Тепер на підопічних Андрія Шевченка очікує матч проти збірної Люксембургу. Букмекери оцінили шанси на перемогу українців у цій зустрічі.

Як би це не дивно було, але саме збірна Люксембургу є лідером групи B, де є також Україна, Португалія, Сербія та Литва. У той час як українці зіграли у нічию з португальцями та розділили очки, збірна Люксембургу перемогла вдома Литву.

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збірна України тричі грала проти збірної Люксембургу. Двічі – у відборі на Євро-2016. Ще один раз – товариська гра ще у 2006 році. Всі три матчі закінчилися з однаковим рахунком – 3:0 на користь українців. У матчі 25 березня 2019 року збірна України теж є фаворитом.

William Hill

У провідній світовій букмекерській конторі коефіцієнт на перемогу України виставили на рівні 1,36. На те, що господарі поля здобудуть перемогу – 9,50. Нічия у матчі оцінена в 4,50.

Коефіцієнт на те, що українці вчетверте поспіль обіграють збірну Люксембургу 3:0 – 8,00. При цьому найбільше шансів відзначитися у цьому матчі має Жуніор Мораес – 1,91. На гол Артема Кравця, Євгена Коноплянки чи Романа Яремчука однаковий коефіцієнт – 2,15.

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PariMatch

Їх експерти теж прогнозують перемогу збірній України – коефіцієнт 1,38 на здобуття "синьо-жовтими" трьох очок. перемога Люксембургу отримала коефіцієнт 10,0. нічия у матчі – 4,70.

На перемогу українців 3:0 тут виставили коефіцієнт 8,60.

1xbet

Найвищий коефіцієнт на перемогу України виставили в 1xbet. Їх експерти прогнозують перемогу українців з показником 1,42. На те, що Люксембург у цьому матчі переможе – 9,8. Нічия – 4,6.

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Перемога українців 3:0 – 8,0. Такий же коефіцієнт має і перемога збірної України 2:1.

Фаворит спорт

Натомість найвищий коефіцієнт на перемогу Люксембургу виставили саме у "Фаворит спорт" – 10,75. У той час як перемога збірної України – 1,35. Нічия у матчі оцінена в 4,85.

Найбільше шансів відзначитися у цьому матчі теж має Жуніор Мораес – 1,90 на його гол у ворота Люксембургу. Гол Романа Яремчука – 2,0