Люксембург – Україна: відеоогляд матчу

Збірна команди України з футболу зуміла здобути важку перемогу над Люксембургом у матчі другого туру групи B кваліфікації до Євро-2020.

Люксембург – Україна 1:2

Голи: Тюрпель, 34 – Циганков, 40, Родрігес, 90+3 (авт.)

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Саме господарі зуміли відкрити рахунок. Олів'є Тіль прострілив у штрафний українців з правого флангу. М'яч після рикошету від Бутка потрапив до Тюрпеля, який легко зумів забити гол – 1:0.

Але вже на 40 хвилині українці відновили паритет. Олександр Зінченко черпачком закинув на Циганкова, який грудьми приборкав м'яч та переправив його у сітку воріт господарів.

Люксембург – Україна кращі моменти першого тайму

По перерві обидві команди мали чудові нагоди, щоб вразити ворота одне одного. Але тільки в компенсований час вболівальники стали свідками взяття воріт. Родрігес після навісу Маліновського спрямував м'яч у власні ворота.

Люксембург – Україна кращі моменти другого тайму

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