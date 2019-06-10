Люксембург, який зіграє з Україною, може отримати технічну поразку через натуралізованого гравця

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Жерсон Родрігеш у матчі проти збірної України
Жерсон Родрігеш у матчі проти збірної України / GETTY IMAGES

Федерація футболу Литви подала протест на результат матчу відбору Євро-2020 з Люксембургом, який завершився результативною нічиєю 1:1.

Ведучий телеканалу "2+2" Ігор Циганик повідомив, що в литовській федерації вважають, що натуралізований хавбек збірної Люксембургу Жерсон Родрігеш не мав права брати участь у зустрічі.

До слова: Україна – Люксембург: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

Спорт24 писав, що Родрігеш – етнічний португалець, уродженець міста Прагал. Люксембурзьких родичів у нього немає. Виховувався Жерсон у французькому "Метці", до Великого Герцогства перебрався у 2013 році.

Після цього стало відомо, що Україна передала інформацію про Родрігеша литовській стороні.

Добре мати хороших друзів-колег у різних країнах. Литва оформила протест на результат домашнього матчу з Люксембургом! Причина – участь у грі Родрігеша. Литовці вважають, що цей екс-португалець не має права виступати за збірну Люксембургу,
– написав Циганик у Twitter.

За інформацією Циганика, про протест повідомлять офіційно сьогодні. Якщо в УЄФА побачать порушення, то Люксембург може отримати технічні поразки в матчах, де грав футболіст.

Додамо, що Федерація футболу Люксембургу не згодна з рішенням УЄФА у справі правомірності виступів натуралізованого Жуніора Мораеса за збірну України в матчах відбору Євро-2020 з Португалією і Люксембургом. В УЄФА не побачили порушення з української сторони, відтак Україну не покарали. Однак Люксембург підготував апеляцію.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Євро-2020
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