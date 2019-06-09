Люксембург з проблемами добрався у Львів на матч з Україною: виникли проблеми з літаком

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Люксембург з проблемами добрався у Львів на матч з Україною: виникли проблеми з літаком
Люксембург з проблемами добрався у Львів на матч з Україною: виникли проблеми з літаком / hromadske.ua

Збірна Люксембургу, яка 10-го червня зіграє в рамках кваліфікації Євро-2020 проти України, прибула до Львова на літаку, чия справність викликала сумнів гравців.

При перельоті з Люксембургу в Литву гравці відчули запах гару, в літаку почалося задимлення. По прильоту футболісти почали вимагати заміни літака для перельоту до Львова, повідомляє "Команда 1".

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Однак Федерація надала все той же літак, зафрахтований у румунської компанії Carpatair Fokker-100. Виліт відбувся після переговорів юриста федерації з футболістами.

Причиною задимлення і запаху гару назвали проблеми з вентиляційною системою.

Матч кваліфікації Євро-2020 Україна – Люксембург відбудеться 10 червня, початок – о 21.45. Наразі у групі B впевнено лідирує Україна, яка набрала 7 очок. Люксембург на другому місці з 4 балами.

Люксембург та Україна вже провели один очний матч у березні, в якому "синьо-жовті" вирвали перемогу в компенсований арбітром час.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Євро-2020
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