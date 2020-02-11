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Льюїс Хемілтон хоче рекордну заплату в Формулі-1: названо суму

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Льюїс Хемілтон / twitter.com/MercedesAMGF1

Пілот команди Mercedes Льюїс Хемілтон розпочав переговори про новий контракт. За ним він хоче в 1,5 раза більшу зарплату, аніж отримує зараз.

Хемілтон має намір укласти трирічну угоду, яка принесе йому 180 мільйонів фунтів (213 мільйонів євро), пише The Sun. Таким чином, Льюїс отримає понад 71 мільйонів доларів за сезон. Поки ж заплата Хемілтона в Mercedes складає близько 50 мільйонів євро.

Більше про це: Хто і скільки з гонщиків заробляє у Формулі-1

Попри це, Хемілтон за рівнем зарплати не наздожене футболіста Ліонеля Мессі. Аргентинський нападник є найбільш високооплачуваним гравцем.

Контракт Хемілтона з Mercedes закінчується в кінця 2020 року. Слухи активно відправляють пілота в інші команди, серед яких і головний конкурент "срібних стріл" – Ferrari.

Хемілтон – шестиразовий чемпіон світу. Саме він виграв три останні сезони Формули-1 – у 2017, 2018 та 2019 роках.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Формула-1 Льюїс Хемілтон Новини Спорту
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