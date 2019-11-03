Льюїс Хемілтон вшосте став чемпіоном світу з Формули-1

На гран-прі США визначився новий чемпіон світу з Формули-1. Як і очікувалося, ним став пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Для перемоги у чемпіонаті Хемілтону достатньо було фінішувати не нижче восьмої позиції. Що він і зробив. Хоча стартував лише п'ятим. Попереду були його партнер по Mercedes Боттас та пілот Ferrari Феттель, а також Ферстаппен з Red Bull та ще один пілот Ferrari Леклер. Однак вже на старті Хемілтон обійшов обох пілотів Ferrari, але поступався Ферстаппену.

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Найбільшим невдахою старту виявився Феттель, який опустився на сьоме місце на початку другого кола. Але це були не найбільші проблеми німця. На восьмому колі Феттель в одному з поворотів пошкодив підвіску. Він навіть не зумів добратися до боксів, залишивши болід на обочині траси.

Тож вся інтрига перейшла до першої трійки — Боттаса, Ферстаппена та Хемілтона. Саме між ними й точилася боротьба за перемогу. На 14 колі пілот Red Bull відправився на піт-стоп. Саме це дозволило обом гонщикам Mercedes випередити його та між собою розіграти перемогу на гран-прі США.

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Так, певний час лідирував Боттас, але він після піт-стопу віддав першу позицію Хемілтону. Але на 52-у колі його вдало атакував та повернув собі лідерство, а відтак і перемогу на гран-прі США. Для нього це четверта перемога в сезоні та сьома у кар'єрі.

Хемілтон фінішував другим, але вшосте здобув титул чемпіонат світу з Формули-1.

Третім фінішну пряму перетнув Ферстаппен.

Попереду залишається ще два гран-прі — Бразилії 17 листопада та Абу-Дабі 1 грудня.