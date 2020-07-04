МакГрегор і Фергюсон прокоментували смерть батька Хабіба
Зіркові бійці UFC Конор МакГрегор і Тоні Фергюсон прокоментували смерть Абдулманапа Нурмагомедов, батька і тренера Хабіба Нумагомедова. 57-річний тренер помер 3-го липня.
Конор і Тоні висловили співчуття
Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор висловив співчуття у зв'язку зі смертю Абдулманапа Нурмагомедова.
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"Втрата батька, тренера і відданого прибічника спорту. Співчуваю, і спочивай з миром, Абдулманап Нурмагомедов", – написав ірландець у твіттері.
Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон теж відреагував на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.
"Мої щирі співчуття тобі і твоїй родині, Хабіб. Тримайся, приятель. Повага до батька Абдулманапа. Він буде в перших рядах, якщо ми коли-небудь позмагаємося", – написав Фергюсон.
Абдулманап Нурмагомедов помер 3 липня від складного виду крововиливу у мозок, а також сепсису.
Відомий тренер лежав у лікарні із двосторонньою полісегментарною пневмонією. Крім цієї хвороби у батька Хабіба також були захворювання серця та судин.
У суботу, 4-го липня, у Дагестані пройшли похорони Абдулманапа Нурмагомедова, інформує ТАСС.
Тренера поховали в селі Кіроваул.
Для співчуттів сім'ї Нурмагомедова в Кіроваул також приїжджав глава Чечні Рамзан Кадиров.