МакГрегор – Нурмагомедов: у росіянина назвали жорстку умову для проведення бою

Батько і тренер Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокоментував можливий реванш сина з Конором МакГрегором. Нурмагомедов-старший заявив, що бій можливий у разі гарантованого гідного гонорару.

За словами Абдулманапа Нурмагомедова, Хабіб погодеться на реванш, якщо отримає 100 мільйонів доларів.

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Нам теж потрібен реванш з Конором, тільки дайте 100 мільйонів доларів. На наступний день після бою з Фергюсоном дайте цю суму, і чому б не провести реванш? Не знаю, може, Дейна Уайт захоче організувати, якщо йому потрібен цей бій,

– цитує Абдулманапа "Р-Спорт".

Як завершився перший бій?У жовтні 2018 року Хабіб успішно захистив чемпіонський титул на UFC 229, примусивши Конора МакГрегора здатися. Після поєдинку бійці влаштували бійку, за яку були дискваліфіковані на тривалий термін.

18 квітня Хабіб проведе захист титулу чемпіона UFC проти американця Тоні Фергюсона. Таким чином, потенційний бій з Конором не відбудеться раніше літа 2020 року.

Натомість МакГрегор успішно повернувся в октагон після поразки Хабібу. Ірландець за 40 секунд здолав Дональда Серроне.

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