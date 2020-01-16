МакГрегор – Серроне: У Конора 75% на перемогу

У цей вікенд, в ніч з 18 на 19 січня, ми нарешті дочекаємося повернення в UFC легендарного Конора МакГрегора. Після поєдинку з Хабібом восени 2018 року ірландець хоч і не пропадав з поля зору, навіть приїжджав погостювати до Києва, але поєдинки не проводив.

Тепер же він зустрінеться з Дональдом Серроне "Ковбоєм" і, судячи з настрою МакГрегора, вже не змусить нас так довго чекати свого наступного бою.

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Конор довго і наполегливо йшов до своєї популярності, а також до великих гонорарів. Але паузи в кар'єрі після поєдинків з Флойдом Мейвезером і Хабібом Нурмагомедовим залишили ірландця без чемпіонських поясів UFC. Тепер йому потрібно все починати практично з самого початку, щоб знову вийти на титульний поєдинок.

Втім, такого бійця як Конор довго тримати на других ролях не будуть. І навіть в серії боїв UFC 246 він проведе головний поєдинок вечора. Правда, вечір буде в Лас-Вегасі, а в Україні – ранок 19 січня. Додамо також, що охочі можуть подивитися сутичку на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Щоб отримати можливість поборотися за титул, МакГрегору, звичайно ж, необхідно не просто битися, а й перемагати. В цьому плані фанати Конора можуть не хвилюватися. У бою з Серроне аналітики Parimatch дають на перемогу ірландця 75%, що досить непогано.

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"Думаю, буде видовищний бій. МакГрегор вміє робити шоу. Вважаю також, що Конор повинен перемогти. Суперник для нього прохідний, але, будемо сподіватися, що все буде красиво, UFC люблять саме за це. В партері у Серроне є перевага. Але це якщо вдасться перевести туди Конора. Після бою з Хабібом МакГрегор поліпшив свій захист від тейкдаунів", - поділився очікуванням від бою олімпійський призер Жан Беленюк.