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МакГрегор кинув виклик Хабібу й хоче провести бій у Москві

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Хабіб Нурмагомедов – Конор МакГрегор / Associated Press

Конор МакГрегор повідомив, що хоче провести реванш з чемпіоном UFC в легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим. Ірландець не проти, щоб зустріч відбулася у Росії.

МакГрегор пообіцяв, що краще підготується до реваншу з Хабібом Нурмагомедовим.

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У Хабіба особливий набір навичок і свій стиль. Я серйозно підготуюся до реваншу. Чому Дейна (Дейна Уайт, – глава UFC) проти нашого бою з Хабібом у Москві? Я обожнюю Росію і росіян. Я більше росіянин, ніж Хабіб. Через PPV? Серйозно? Невже ми мало заробили за перший бій?
– цитує Конора Sports.ru.

Що таке PPV? Pay-per-view один з видів сервісу платного телебачення, за допомогою якого абонент телевізійного провайдера може придбати приватну трансляцію певної події, що проходить в прямому ефірі.

  • МакГрегор в останньому поєдинку переміг Дональда Серроне. Поєдинок тривав лише 40 секунд.
  • Після поєдинку непереможний американський боксер Флойд Мейвезер кинув виклик МакГрегору.
  • Конор МакГрегор програв і Хабібу Нурмагомедову, і Флойду Мейвезеру.
  • У команді Нурмагомедова заявили, що незацікавлені у проведенні реваншу з МакГрегором.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Хабіб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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