МакГрегор підписав угоду на новий поєдинок: відомо суперника

Наступним суперником колишнього чемпіона промоушена в двох вагових категоріях Конора МакГрегора (21-4) стане популярний американський боєць Дональд Серроне (35-11).

Бійці вже підписали угоду на даний поєдинок. Про це повідомив в Twitter журналіст Чаматкар Сандху з посиланням на коментатора Джо Рогана.

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Цей бій давно на слуху у любителів змішаних єдиноборств, однак Роган, посилаючись на власні джерела, заявляє, що даний поєдинок є питанням вирішеним і незабаром буде оголошено офіційно.

До цього президент UFC Дана Уайт, заявив, що хотів би влітку провести бій МакГрегора і Серроне, коли дискваліфікація ірландця за бійку після бою з Хабібом Нурмагомедовим закінчиться. Також повідомлялося, що спортсмени дали згоду на цей поєдинок.

19 січня на турнірі UFC Fight Night 143 в Брукліні 35-річний Дональд Серроне успішно повернувся в легкий дивізіон поєдинком з проспектом Олександром Ернандесом, якого переміг технічним нокаутом у другому раунді.

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Конор МакГрегор, в свою чергу, підходить до цього протистояння після поразки від чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, яке обернулося для обох бійців дискваліфікацією і штрафами.

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