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МакГрегор – Серроне: дуель поглядів – відео

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МакГрегор – Серроне: дуель поглядів – відео / twitter.com/ufc

У Лас-Вегасі (США) відбулася пресконференція перед UFC 246. У головній події зустрінуться Конор МакГрегор і Дональд Серроне.

На пресконференції відбулася перша дуель поглядів між бійцями.

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МакГрегор традиційно прийшов у стильному костюмі. Натомість Серроне, якого ще називають "Ковбоєм", з'явився у колоритному капелюсі.

Відео дуелі поглядів

Обидва бійці поводили себе стримано, тому дуель поглядів завершилася без ексцесів.

  • Бій МакГрегор – Серроне відбудеться у суботу, 18 січня, в рамках шоу UFC 246 в Неваді.
  • Ірландський боєць МакГрегор за своє повернення в октагон отримає 5 мільйонів доларів.
  • Американець Дональд Серроне заробить 2 мільйони доларів.
  • МакГрегор не з'являвся в октагоні з жовтня 2018 року, коли в титульному протистоянні достроково програв Хабібу Нурмагомедову.
  • Серроне програв два попередні поєдинки. У минулій зустрічі він був нокаутований Джастіном Гетжі.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Конор МакГрегор Змішані єдиноборства
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