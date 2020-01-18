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Конор МакГрегор – Дональд Серроне: де дивитися онлайн бій

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Конор МакГрегор – Дональд Серроне: де дивитися онлайн бій / twitter.com/ufc

18 січня Конор МакГрегор офіційно повернеться в октагон. Колишній чемпіон світу випробує на міцність Дональда Серроне. Переглянути бій можна онлайн та по телебаченню в Україні.

Бій між МакГрегором та Серроне відбудеться у Лас-Вегасі (США) на T-Mobile Arena в рамках головної події UFC 246.

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Трансляцію UFC 246 в Україні проведе телеканал канал Setanta Sport. Початок трансляції 19 січня о 05:00 за київським часом.

Поєдинок між Конором МакГрегором та Дональдом Серроне відбудеться приблизно о 06:30 за київським часом.

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Канал Setanta доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Огляд бою МакГрегор – Серроне читайте на сайті Спорт24.

Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства Конор МакГрегор
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