МакГрегор – Серроне: прогноз букмекерів на бій UFC

У неділю, 19 січня, на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 246 зустрінуться ірландський боєць Конор Макгрегор і американець Дональд Серроне. Букмекери оцінили шанси бійців на перемогу.

МакГрегор – Серроне. Прогноз букмекерів

На рахунку 31-річного МакГрегора 21 перемога і 4 поразки в 25 боях за правилами змішаних єдиноборств. Він є колишнім чемпіоном UFC у легкій і напівлегкій вазі.

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36-річний Серроне виграв 36 поєдинків і 13 програв. У своєму останньому бою МакГрегор програв росіянину Хабібу Нурмагомедову (6 жовтня 2018 року), а Серроне – співвітчизнику Джастіну Гейджу (14 вересня 2019 року).

Цей бій стане гучним поверненням МакГрегора в Октагон. Якщо спортсмену вдасться перемогти Серроне, то фанати UFC отримають шанс побачити його реванш з Нурмагомедовим. Поєдинок в напівсередній вазі пройде в Лас-Вегасі.

Поєдинок Конор МакГрегор – Дональд Серроне відбудеться у неділю, 19 січня. Орієнтовний початок бою – о 06:00 за київським часом.

Прогноз Parimatch

Букмекери бачать фавритом цього протистояння саме ірландця. Так, коефіцієнт на перемогу МакГрегора дорівнює 1,3. Перемога Серроне, своєю чергою, оцінюється в 4,33.

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При цьому, коефіцієнт на дострокову перемогу ірландця дорівнює 1,4. Перемога МакГрегора за очками – 9,5. Дострокова перемога Дональда – 5, а за очками – 10.

Прогноз Фаворит Спорт

Перемога МакГрегора – 1,32, перемога Серроне – 3,65. Дострокова перемога Макгрегора – 1,44, перемога МакГрегора за очками – 8, дострокова перемога Серроне – 4,5, перемога Серроне за очками – 9.

Прогноз William Hill

Перемога МакГрегора – 1,33, перемога Серроне – 3,3. Дострокова перемога МакГрегора – 1,5, перемога МакГрегора за очками – 9, дострокова перемога Серроне – 8, перемога Серроне за очками – 10.