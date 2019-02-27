Макгрегор відвідає Україну в 2019 році: де можна побачити зірку UFC

Ірландський екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор відвідає один з турнірів в Україні у 2019 році.

Віце-президент ліги WWFC Денис Перч в інтерв'ю YouTube-каналі Povesti прокоментував інформацію про те, що суперзірка ММА Конор МакГрегор відвідає найближчий турнір промоушена в Києві.

Читайте також: Нурмагомедов та МакГрегор отримали тривалу дискваліфікацію за бійку

Конор швидше за все не приїде. Приїде Лобов, який хоче секундувати Гроздева. Але ми знаємо, що Макгрегор збирається в цьому році приїхати в Україну. Це інформація на 100%. Але ми не можемо сказати, чи буде його приїзд на турнір. Ми знаємо тільки, що він в Україну приїде і точно в цьому році. Знаємо, що він збирається на один з турнірів, але ми не можемо оперувати цією інформацією, оскільки отримали її не від Конора,

– сказав Перч.

Раніше була інформація, що МакГрегор може приїхати до Києва, щоб підтримати своїх друзів та спаринг-партнерів Блейна О'Дрісколла та Ніколая Гроздєва. Вони будуть битись 2 березня на турнірі WWFC 14 у Києві.

Спорт 24 повідомляв, що наступним суперником Конора МакГрегора стане популярний американський боєць Дональд Серроне (35-11).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram