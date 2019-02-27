Макгрегор відвідає Україну в 2019 році: де можна побачити зірку UFC

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Конор МакГрегор відвідає Україну
Конор МакГрегор відвідає Україну / Фото з відкритих джерел

Ірландський екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор відвідає один з турнірів в Україні у 2019 році.

Віце-президент ліги WWFC Денис Перч в інтерв'ю YouTube-каналі Povesti прокоментував інформацію про те, що суперзірка ММА Конор МакГрегор відвідає найближчий турнір промоушена в Києві.

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Конор швидше за все не приїде. Приїде Лобов, який хоче секундувати Гроздева. Але ми знаємо, що Макгрегор збирається в цьому році приїхати в Україну. Це інформація на 100%. Але ми не можемо сказати, чи буде його приїзд на турнір. Ми знаємо тільки, що він в Україну приїде і точно в цьому році. Знаємо, що він збирається на один з турнірів, але ми не можемо оперувати цією інформацією, оскільки отримали її не від Конора,
– сказав Перч.

Раніше була інформація, що МакГрегор може приїхати до Києва, щоб підтримати своїх друзів та спаринг-партнерів Блейна О'Дрісколла та Ніколая Гроздєва. Вони будуть битись 2 березня на турнірі WWFC 14 у Києві.

Спорт 24 повідомляв, що наступним суперником Конора МакГрегора стане популярний американський боєць Дональд Серроне (35-11).

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Теги: Змішані єдиноборства Спорт
Джерело: 24 Канал
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