МакГрегор вперше провів бій після ганебної поразки Хабібу: відео

Ірландський боєць змішаного стилю Конор МакГрегор провів перший бій після сутички з Хабібом Нурмагомедовим на турнірі UFC 229.

МакГрегор взяв участь у щорічному заході боксерського залу у Дубліні — Crumlin Boxing Club. В рамках 27 Шоу боксу у Страсну п’ятницю Конор побоксував зі співвітчизником Майклом МакГрейном.

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Поєдинок завершився внічию. Обидва спортсмени обмінялися кількома серйозними ударами, незважаючи на характер зустрічі.

Конор МакГрегор повернувся на ринг: дивіться відео

В останній раз в октагон МакГрегор виходив у жовтні 2018 року, поступившись Хабібу Нурмагомедову. Після бою Хабіб напав в залі на одного з тренерів Конора. Після цього він був дискваліфікований на тривалий термін. Дискваліфікація Нурмагомедова закінчується влітку 2019 року.

26 березня 2019 року Конор МакГрегор заявив про закінчення кар'єри. Однак, вже за пару днів МакГрегор повідомив, що повертається в октагон. Тож його слова можна зрозуміти як готовність знову битися. Зважаючи, що він і надалі підтримував форму, проводячи спаринги.

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