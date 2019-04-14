МакГрегор запросив Ломаченка виступити в UFC

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МакГрегор запросив Ломаченка виступити в UFC

Боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор запропонував українському боксеру Василю Ломаченку спробувати свої сили в MMA.

Запрошення МакГрегор опублікував у себе в twitter після перемоги Ломаченка над Кроллою. Українець переміг нокаутом, у четвертому раунді завдавши точного удару у скроню супернику. У соцмережах цей удар порівняли з ударом МакГрегора проти Дастіна Пор'є.

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"Я люблю цю зону. Ми в ММА називаємо цей удар "навушники". Просто легальний удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас є олімпійський чемпіон з боротьби в твоїй вазі, з яким ти можеш дебютувати. Це буде ідентично моєму дебюту в боксі проти олімпійського та світового чемпіона", написав МакГрегор.

Під олімпійським чемпіоном, проти якого може виступити Ломаченко, МакГрегор, скоріш за все, має на увазі Генрі Сехудо. Але він є чемпіоном UFC. Щодо ссвого дебюту в боксі, то ірландець має на увазі його бої проти Флойда Майвезера

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Новини Спорту Ломаченко – Кролла MMA Змішані єдиноборства
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