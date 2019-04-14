МакГрегор запросив Ломаченка виступити в UFC

Боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор запропонував українському боксеру Василю Ломаченку спробувати свої сили в MMA.

Запрошення МакГрегор опублікував у себе в twitter після перемоги Ломаченка над Кроллою. Українець переміг нокаутом, у четвертому раунді завдавши точного удару у скроню супернику. У соцмережах цей удар порівняли з ударом МакГрегора проти Дастіна Пор'є.

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"Я люблю цю зону. Ми в ММА називаємо цей удар "навушники". Просто легальний удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас є олімпійський чемпіон з боротьби в твоїй вазі, з яким ти можеш дебютувати. Це буде ідентично моєму дебюту в боксі проти олімпійського та світового чемпіона", написав МакГрегор.

I love this area.

Known as the “head phone” in MMA ruling.

The just legal striking line of the skull.

Now MMA, Loma.

We’ve an Olympic wrestler as champion in your weight.

For your debut.

It would then be identical to my debut in boxing.

Vs Olympic and World champion.

Otherwise https://t.co/wPJ3g6Oxk6 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 13 квітня 2019 р.

Під олімпійським чемпіоном, проти якого може виступити Ломаченко, МакГрегор, скоріш за все, має на увазі Генрі Сехудо. Але він є чемпіоном UFC. Щодо ссвого дебюту в боксі, то ірландець має на увазі його бої проти Флойда Майвезера