МакГрегор заробив 78 мільйонів доларів за 40 секунд
Став відомий загальний заробіток Конора МакГрегора в бою з Дональдом Серроне у рамках UFC 246. Поєдинок у Лас-Вегасі (США) завершився впевненою перемогою ірландця.
Як повідомляє Lad Bible, поєдинок з американцем приніс МакГрегору 78 мільйонів доларів.
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Офіційний гонорар ірландця склав 3 мільйони доларів. Більшу частину загальної суми він заробив від продажу переглядів бою.
Конор нокаутував Серроне на 40-й секунді зустрічі. Таким чином, МакГрегор заробив майже 2 мільйони доларів за кожну секунду поєдинку.
- МакГрегор повернувся в октагон вперше після поразки Хабібу Нурмагомедову 6 жовтня 2018 року.
- Після перемоги Конор заявив, що хоче провести реванш з Нурмагомедовим, який є чемпіоном UFC. Ірландець не проти, щоб зустріч відбулася у Росії.
- У команді Нурмагомедова заявили, що незацікавлені у проведенні реваншу з МакГрегором.
- Також непереможний американський боксер Флойд Мейвезер кинув виклик МакГрегору.
- Ірландець заявив, що не проти зустрітися з Флойдом. Конор впевнений, що цей реванш відбудеться.
- Конор МакГрегор програв і Хабібу Нурмагомедову, і Флойду Мейвезеру.
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