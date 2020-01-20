МакГрегор заробив 78 мільйонів доларів за 40 секунд

Став відомий загальний заробіток Конора МакГрегора в бою з Дональдом Серроне у рамках UFC 246. Поєдинок у Лас-Вегасі (США) завершився впевненою перемогою ірландця.

Як повідомляє Lad Bible, поєдинок з американцем приніс МакГрегору 78 мільйонів доларів. Дивіться також: Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео Офіційний гонорар ірландця склав 3 мільйони доларів. Більшу частину загальної суми він заробив від продажу переглядів бою. Конор нокаутував Серроне на 40-й секунді зустрічі. Таким чином, МакГрегор заробив майже 2 мільйони доларів за кожну секунду поєдинку. МакГрегор повернувся в октагон вперше після поразки Хабібу Нурмагомедову 6 жовтня 2018 року.

Після перемоги Конор заявив, що хоче провести реванш з Нурмагомедовим, який є чемпіоном UFC. Ірландець не проти, щоб зустріч відбулася у Росії.

У команді Нурмагомедова заявили, що незацікавлені у проведенні реваншу з МакГрегором.

Також непереможний американський боксер Флойд Мейвезер кинув виклик МакГрегору.

Ірландець заявив, що не проти зустрітися з Флойдом. Конор впевнений, що цей реванш відбудеться.

Конор МакГрегор програв і Хабібу Нурмагомедову, і Флойду Мейвезеру.