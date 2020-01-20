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МакГрегор заробив 78 мільйонів доларів за 40 секунд

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Конор МакГрегор / talksport.com

Став відомий загальний заробіток Конора МакГрегора в бою з Дональдом Серроне у рамках UFC 246. Поєдинок у Лас-Вегасі (США) завершився впевненою перемогою ірландця.

Як повідомляє Lad Bible, поєдинок з американцем приніс МакГрегору 78 мільйонів доларів.

Дивіться також: Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео

Офіційний гонорар ірландця склав 3 мільйони доларів. Більшу частину загальної суми він заробив від продажу переглядів бою.

Конор нокаутував Серроне на 40-й секунді зустрічі. Таким чином, МакГрегор заробив майже 2 мільйони доларів за кожну секунду поєдинку.

  • МакГрегор повернувся в октагон вперше після поразки Хабібу Нурмагомедову 6 жовтня 2018 року.
  • Після перемоги Конор заявив, що хоче провести реванш з Нурмагомедовим, який є чемпіоном UFC. Ірландець не проти, щоб зустріч відбулася у Росії.
  • У команді Нурмагомедова заявили, що незацікавлені у проведенні реваншу з МакГрегором.
  • Також непереможний американський боксер Флойд Мейвезер кинув виклик МакГрегору.
  • Ірландець заявив, що не проти зустрітися з Флойдом. Конор впевнений, що цей реванш відбудеться.
  • Конор МакГрегор програв і Хабібу Нурмагомедову, і Флойду Мейвезеру.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Конор МакГрегор Змішані єдиноборства MMA
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