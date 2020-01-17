МакГрегор заслуговує на велику повагу, – Кличко
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко поділився думкою про бійця UFC Конора МакГрегора. Кличко переконаний, що ірландець заслуговує поваги.
За словами Володимира, Конор яскравий персонаж, але попри це він поводився дисципліновано перед поєдинком з Флойдом Мейвезером.
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Я відчуваю велику повагу до хлопців у клітці. Я знаю МакГрегора, він же був на боксерському рингу. Щоб ви не думали про нього, я вважаю, що він поводився добре та дисципліновано.
Я не очікував такого від Конора перед боєм з Мейвезером. МакГрегор – яскравий персонаж, але завдяки своїй дисципліні він заслуговує на велику повагу,
– сказав Кличко в інтерв'ю business insider.
- МакГрегор зустрівся з Флойдом Мейвезером 26 серпня 2017 року. Американець переміг технічним нокаутом у 10 раунді.
- Найближчий бій МакГрегор проведе у ніч з 18 на 19 січня в Лас-Вегасі (США) проти американця Дональда Серроне.
- В інтерв'ю business insider Володимир Кличко заявив, що не став би бійцем UFC через проблеми зі спиною.
- Володимир Кличко оголосив про завершення кар'єри 3 серпня 2017 року.
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