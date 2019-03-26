Макгрегор заявив про завершення кар'єри

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Конор Макгрегор
Конор Макгрегор / Getty Images

Боєць змішаного стилю Конор Макгрегор, відомий своєю скандальною поведінкою, оголосив, що завершує кар'єру у змішаних бойових мистецтвах (MMA).

Про це він заявив у своєму Twitter, побажавши розвитку у цьому виді спорту своїм вже колишнім колегам. 

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"Агов, хлопці, швидке оголошення! Я вирішив відійти від спорту, офіційно відомого як "Змішане бойове мистецтво". Бажаю всім своїм колишнім колегам успіху у змаганнях. У цій справі я тепер приєднуюсь до тих, хто уже у відставці", – написав Макгрегор.

Хто такий Конор Макгрегор?30-річний ірландський спортсмен – один з найпопулярніших бійців UFC. Загалом він провів 25 поєдинків, здобувши 21 перемогу 18 з яких достроково, і зазнав чотири поразки. Перший чемпіонський титул UFC Макгрегор здобув у 2015 році. Також спортсмен став першим в історії бійцем організації, який одночасно володів двома титулами у різних вагових категоріях: напівлегкій та легкій.

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Теги: Новини Спорту MMA Спорт Змішані єдиноборства
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