МакГрегор за 40 секунд відправив у нокаут Серроне в бою UFC 246

У суботу, 18 січня відбувся бій між Конором МакГрегором та Дональдом Серроне в рамках UFC 246. Бій виявився не надто тривалим, а перемога була зафіксована ще у першому раунді.

Вже на початку бою обоє суперників зійшлися в сутичці. Серроне намагався пробити захист МакГрегора, однак натомість отримав удар ногою в голову та впав.

До слова: Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою

Після падіння, МакГрегор просто кинувся добивати суперника. Удари були такими потужними, що одразу з обличчя американця полилася кров. І вже за 40 секунд після початку поєдинку він був закінчений.

Відео всього бою МакГрегорр — Серроне

40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) 19 января 2020 г.

Одразу після цього МакГрегор подякував Серроне за бій, поки той ще сидів в октагоні.



МакГрегор подякував Серроне після бою (фото: UFC)