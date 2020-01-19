МакГрегор за 40 секунд відправив у нокаут Серроне в бою UFC 246
У суботу, 18 січня відбувся бій між Конором МакГрегором та Дональдом Серроне в рамках UFC 246. Бій виявився не надто тривалим, а перемога була зафіксована ще у першому раунді.
Вже на початку бою обоє суперників зійшлися в сутичці. Серроне намагався пробити захист МакГрегора, однак натомість отримав удар ногою в голову та впав.
До слова: Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою
Після падіння, МакГрегор просто кинувся добивати суперника. Удари були такими потужними, що одразу з обличчя американця полилася кров. І вже за 40 секунд після початку поєдинку він був закінчений.
Відео всього бою МакГрегорр — Серроне
Одразу після цього МакГрегор подякував Серроне за бій, поки той ще сидів в октагоні.
МакГрегор подякував Серроне після бою (фото: UFC)
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