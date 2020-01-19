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МакГрегор за 40 секунд відправив у нокаут Серроне в бою UFC 246

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МакГрегор та Серроне результат бою / UFC

У суботу, 18 січня відбувся бій між Конором МакГрегором та Дональдом Серроне в рамках UFC 246. Бій виявився не надто тривалим, а перемога була зафіксована ще у першому раунді.

Вже на початку бою обоє суперників зійшлися в сутичці. Серроне намагався пробити захист МакГрегора, однак натомість отримав удар ногою в голову та впав.

До слова: Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою

Після падіння, МакГрегор просто кинувся добивати суперника. Удари були такими потужними, що одразу з обличчя американця полилася кров. І вже за 40 секунд після початку поєдинку він був закінчений.

Відео всього бою МакГрегорр — Серроне

Одразу після цього МакГрегор подякував Серроне за бій, поки той ще сидів в октагоні.


МакГрегор подякував Серроне після бою (фото: UFC)

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Конор МакГрегор Змішані єдиноборства
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