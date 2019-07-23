Відео останнього бою боксера Максима Дадашева, після якого він помер

Російський боксер Максим Дадашев помер у лікарні. Туди він потрапив одразу після бою проти Сабріеля Матіаса.

В 11 раунді бій був зупинений лікарями росіянина. Дадашев пропустив декілька потужних ударів від суперника. Але в нокаут не був відправлений.

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Сам ринг Дадашев покидав за допомогою членів команди. Після цього його одразу госпіталізували. А в машині швидкої він знепритомнів. Йому зробили операцію – трепанацію черепа. Але його стан залишався важким.

У вівторок, 23 липня, стало відомо, що Максим Дадашев помер у лікарні.

Відео останнього бою Максима Дадашева

Біографія Максима Дадашева

Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі провів 14 поєдинків. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). 14-й поєдинок був проти Матіаса, який він програв.

У любительській кар'єрі він ставав срібним (2013) і дворазовим бронзовим призером (2010, 2012) чемпіонатів Росії. Дадашев був учасником Європейських ігор 2015 року. Майстер спорту Росії міжнародного класу.