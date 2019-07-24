Максим Дадашев та інші відомі боксери, які трагічно загинули на ринзі (18+)

Протягом декількох днів боксерський світ втратив трьох своїх представників. У США трагічно загинув Максим Дадашев, у Росії помер Артем Ігнатьєв, а в Україні не стало відомого тренера Анатолія Коваленка. На жаль, вони не єдині, хто покинув наш світ. Спорт24 розповідає про інші трагічні випадки.

Бенні Парет

Боксер народився 14 березня 1937 на Кубі, в Санта-Кларі. Дебютував на професійному ринзі 16 квітня 1954 року, перемігши за суддівськими записками Оскара Кампоса, який також дебютував у тому бою.

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27 травня 1960 року відбувся поєдинок між Доном Джорданом і Бенні Паретом за титул чемпіона світу в напівсередній вазі. У цьому 15-раундовому поєдинку Парето переміг роздільним рішенням суддів. 1 квітня 1961 у час першого захисту титулу Бенні програв Емілю Гриффіту, але вже 30 вересня того ж року в повторному бою Парет переміг Гріффіта одноголосним рішенням суддів і повернув собі титул чемпіона світу.

9 грудня 1961 року, проводячи рейтинговий бій, Бенні програв нокаутом в 10-му раунді 15-раундового бою Джину Фуллмеру.

Парет вирішив провести ще один бій проти Гриффіта через декілька місяців після останнього бою. Поєдинок пройшов у суботу 24 березня 1962 року в Медісон-сквер-гарден.

У шостому раунді Парет практично нокаутував Гриффіта за допомогою комбінації з декількох ударів, але Гриффіта від нокауту врятував гонг. Під час 12-го раунду Дон Донфі, який коментував поєдинок для ABC, сказав: "Це, напевно, найстрашніший раунд за весь бій".

Через декілька секунд після цих слів Грмффіт затиснув Парета в кутку й почав завдавати удари по голові Бенні. Незабаром стало очевидно, що Бенні не може далі продовжувати поєдинок, але рефері Рубі Голдштейн не зупиняв бій. Бій був зупинений після того, як Гриффіт завдав 29 безмовних акцентованих ударів в голову Бенні Парета.

Після зупинки бою Парет впав у кутку від отриманих ударів. Він помер через 10 днів після поєдинку в лікарні Рузвельта, в Манхеттені через гематоми мозку. Бенні Парет був похований на кладовищі Святого Раймонда в районі Бронкс у Нью-Йорку.

Джон Річард Оуенс

Мексиканський боєць, Луп Пінтр в украй важкому бою проти свого старого товариша Карлоса Зарате заволодів поясом за версією WBC. Зарате пішов на пенсію, а Пінтор в Лос-Анджелесі (США) зустрівся з Оуенсом.

Незважаючи на різний стиль бійців, Оуенс показав свою наполегливість чемпіону. Коли гонг сповістив про кінець восьмого раунду, більшість відзначали перевагу валлійця, але він швидко видихався до дев'ятого раунду й був відправлений у свій перший нокдаун у професійній кар'єрі.

До дев'ятого раунду було відчутним панування Пінтора. Біда прийшла на двадцять п'ятій секунді дванадцятого раунду. Оуенс був відправлений у нокаут, а Пінтор зберіг свій титул.

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Оуенс залишався лежати на спині ще п'ять хвилин після нокауту, після чого його забрали з рингу. Страховики сплатили близько 94 000 доларів за медичне обслуговування, але позитивного результату це не дало.

В Оуена діагностували надзвичайно тонку кісткову структуру черепа; незважаючи на хірургічне втручання, він впав у кому й не прийшовши до тями. Боксер помер 4 листопада 1980 року, у віці 24 років.

Сім'я Оуена не звинувачує чемпіона світу у вбивстві родича, і незабаром після смерті Джонні, Пінтор направив їм слова підтримки, закликавши кріпитися. Через двадцять років, пам'ятник Джонні Оуену був встановлений в Мертир-Тідвіл. На прохання батька Оуена, відкрити меморіал приїхав сам Лупе Пінтор.

Кім Дук Ку

13 листопада 1992 кореєць проводив бій проти Рея Манчіні. Всупереч очікуванням фахівців, Кім почав бій досить вдало, нічим не поступався опонентові, завдав кількох міцних ударів у голову, після яких у Манчіні утворилися серйозні гематоми на обличчі, і ліве око практично повністю закрилося.

Проте, ближче до середини бою чемпіон почав схиляти хід поєдинку на свою користь, завдаючи все більше точних ударів – в одинадцятому раунді після серії результативних влучень Кім впав на коліна, але швидко піднявся і продовжив боксувати.

У тринадцятому раунді Манчіні обрушив на Кіма 39 безмовних панчів, але це не дало ніякого ефекту – кореєць залишався на ногах і неухильно йшов у "рубку".

На початку чотирнадцятого раунду Манчіні завдав потужного удару правою, Кім відсахнувся назад, і пішов добивати. Американець буквально відразу ж провів ще один правий по приголомшеному противнику, і претендент звалився на підлогу, вдарившись потилицею об настил рингу.

Незважаючи на важке потрясіння, Кім все-таки зумів піднятися на ноги, але рефері Річард Грін прийняв рішення зупинити бій, зафіксувавши нокаут. Через декілька хвилин кореєць впав у кому і покинув арену на ношах у несвідомому стані.

У лікарні йому діагностували субдуральну гематому об'ємом близько 100 мл. Проведена операція не допомогла й через чотири дні після госпіталізації (17 листопада) Кім, не приходячи до тями, помер.

Нейрохірург, який проводив операцію, повідомив, що причиною такого серйозного пошкодження послужив один-єдиний прямий удар в голову. Тіло Кім Дук Ку було повернуто в Корею і поховано відповідно до християнської традиції в його рідному селі Косоні.

Роберт Вангіла

22 липня 1994 року відбувся рейтинговий бій між Робертом та американцем Давідом Гонсалесом. Гонсалес явно домінував у поєдинку, завдяючи велику кількість сильних і точних ударів, тому в дев'ятому раунді рефері Джо Кортес зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Вангіла залишався при свідомості й протестував проти такого рішення, проте в роздягальні його стан помітно погіршився.



Фото: з відкритих джерел

Через якийсь час спортсмен впав у кому й був доставлений в одну з лікарень Лас-Вегаса, де помер через 36 годин через крововилив у мозок. Тіло боксера було доставлено в Кенію, адже Роберт перейшов з християнства в іслам, він заповідав дружині поховати його згідно з ісламськими канонами.

Майк Тоуелл

29 вересня 2016 року в готелі Radisson Blu в Глазго відбувся поєдинок між двома британськими боксерами Майком Тоуеллом і Дейлом Евансом.

Перед боєм Майк скаржився на болі в голові. У першому раунді поєдинку Тоуелл пропустив потужний правий удар і опинився в нокдауні.

У п'ятому раунді Майк пропустив лівий бічний удар і знову опинився на настилі рингу. Після другого нокдауну рефері Віктор Лафлін зупинив бій.

Майк був винесений на ношах з рингу, після чого у чого лікарі зробили висновок що у нього крововилив у мозок. Тоуелл помер 30 вересня 2016 року і був похований 14 жовтня.

Роман Сімаков

На 5 грудня 2011 року в Єкатеринбурзі був запланований бій Романа із Сергієм Ковальовим за пояс чемпіона Азії в напівважкій вазі за версією WBC.

Ковальов домінував протягом усього бою. Роман пропустив дуже багато сильних ударів. На 58 секунді 7-го раунду Роман впав, рефері зупинив бій. Роман встав, але тут же у нього підкосилися ноги, він встиг вхопитися за канати.

Через декілька секунд 27-річний боксер втратив свідомість. З рингу його забрали на ношах і терміново доставили в центральну міську лікарню № 24 міста Єкатеринбурга. Як з'ясувалося в лікарні, Роман впав у кому. Ковальову присудили перемогу технічним нокаутом.

5-7 грудня терміново була проведена трепанація черепа, видалена велика субдуральна гематома справа. Але Сімаков, як і раніше, перебував у вкрай важкому стані. На місці видаленої гематоми відбувалося постійне геморагічне просочування, іншими словами – крововилив в мозок. Операція тривала сім годин.

8 грудня 2011 року, незважаючи на вжиті лікарями заходи, Роман Сімаков, не приходячи до тями, помер. Батьки не встигли попрощатися з Романом – їхній літак приземлився на 30 хвилин пізніше, після того, як помер Роман. За попередніми даними, причиною смерті стали важка черепно-мозкова травма та забій головного мозку.

Оскар Гонсалес

1 лютого 2014 року в Мехіко відбувся бій Гонсалеса проти земляка Хесуса Галісії, на кону якого стояв титул срібного латинського чемпіона ВБС у напівлегкій ваговій категорії.

Поєдинок транслювався в прямому ефірі на всю Мексику й Латинську Америку каналом Televisa.

Гонсалес вважався беззаперечним фаворитом, проте в десятому раунді дванадцятираундового бою суперник відправив його у важкий нокаут. У результаті Оскар отримав струс мозку, відразу ж впав у кому й був госпіталізований у найближчу лікарню.

Через два дні, 3 лютого, він помер від отриманої травми, на той момент йому було всього лише 23 роки.

Герберт Нкабіті

28 квітня 2017 року Нкабіті виступав на вечорі професійного боксу в Бракпані, вийшовши на ринг проти маловідомого південноафриканського боксера Вілліса Балою.

У шостому, останньому раунді, він пропустив сильний аперкот у голову й опинився в нокауті. Боксер поскаржився своїм секундантам на ускладнення дихання і був доставлений в місцеву лікарню.



Фото: carletonvilleherald.com

При скануванні голови лікарі виявили у нього тріщину в черепі. Намагаючись врятувати йому життя, Нкабіті перевезли в медичний центр в розташованому неподалік містечку Васлоорус, але 29 квітня він помер від отриманої травми.