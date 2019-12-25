Визначився найкращий гравець збірної України з футболу в 2019 році

У 2019 році національна збірна України з футболу провела 10 матчів – вісім офіційних та два контрольних.

Згідно з підрахунками відомого статистичного порталу InStat, найвищий середній бал в національній команді має хавбек "Аталанти" Руслан Маліновський.

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Малиновський, який зіграв 9 матчів, набрав середній бал 325, випередивши Андрія Пятова (314), Олександра Зінченка (295), Євгена Коноплянку (291) і Марлоса (288).

У 2019 році за збірну України Маліновський завдав 19 ударів по воротах, дев'ять разів потрапив у площину воріт і забив три м'ячі. В його активі 12 гострих передач, три з яких стали гольовими. Усього півзахисник виконав 586 пасів з точністю 85 відсотків. У єдиноборства він вступав 163 рази і виграв 56 відсотків дуелей. Крім того, Маліновський зробив 54 обводки (72 відсотки успішні), 53 відбори (49 вдалих), 19 перехоплень та 41 підбірання.

У попередні рази кращими футболістами збірної України за оцінками InStat ставали Андрій Ярмоленко (2015, 2018 роки) та Євген Конолянка (2016, 2017).

Цікаво, що уперше за п'ять останніх років найкориснішим футболістом збірної України став центральний півзахисник, а не фланговий хавбек.