Маліновський був видалений в поєдинку проти "Сампдорії", "Аталанта" знову не перемогла: відео

Український хавбек "Аталанти" Руслан Маліновський залишив свою команду в меншості в матчі 12-го туру серії А проти "Сампдорії" (0:0).

На 37-й хвилині воротар господарів Еміль Аудеро зіграв рукою після удару Мюріеля за межами свого штрафного, але суддя після перегляду ситуації за допомогою VAR вирішив, що дії воротаря були ненавмисними, і не захотів його карати.

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На 71-й "бергамаці" вимагали видалення Алекса Феррарі за грубий фол проти Муси Барроу, але захисник отримав тільки жовту картку. Зате через три хвилини Руслан Маліновський отримав другу жовту картку за фол проти Роналду Вієйри і гості на останніх хвилинах боролися за очки вдесятьох.

У цьому матчі Руслан дуже часто вступав у силову боротьбу й не був у ній ефективним. З 26 єдиноборств виграв лише 8, аж 4 рази порушив правила. "Сампдорія" діяла проти Маліновського щільно, часто фолила, але й сам українець регулярно намагався виправити помилки порушеннями. Наслідок – дві заслужені жовті та вилучення.

Після цієї нічиєї "Аталанта" займає п'яте місце з 22 очками, а "Сампдорія" в зоні вильоту з дев'ятьма пунктами.

Сампдорія – Аталанта відеоогляд матчу