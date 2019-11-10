Маліновський був видалений в поєдинку проти "Сампдорії", "Аталанта" знову не перемогла: відео

157 Читать новость на русском
Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Getty Images

Український хавбек "Аталанти" Руслан Маліновський залишив свою команду в меншості в матчі 12-го туру серії А проти "Сампдорії" (0:0).

На 37-й хвилині воротар господарів Еміль Аудеро зіграв рукою після удару Мюріеля за межами свого штрафного, але суддя після перегляду ситуації за допомогою VAR вирішив, що дії воротаря були ненавмисними, і не захотів його карати.

Читайте також: Ліверпуль – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

На 71-й "бергамаці" вимагали видалення Алекса Феррарі за грубий фол проти Муси Барроу, але захисник отримав тільки жовту картку. Зате через три хвилини Руслан Маліновський отримав другу жовту картку за фол проти Роналду Вієйри і гості на останніх хвилинах боролися за очки вдесятьох.

У цьому матчі Руслан дуже часто вступав у силову боротьбу й не був у ній ефективним. З 26 єдиноборств виграв лише 8, аж 4 рази порушив правила. "Сампдорія" діяла проти Маліновського щільно, часто фолила, але й сам українець регулярно намагався виправити помилки порушеннями. Наслідок – дві заслужені жовті та вилучення.

Після цієї нічиєї "Аталанта" займає п'яте місце з 22 очками, а "Сампдорія" в зоні вильоту з дев'ятьма пунктами.

Сампдорія – Аталанта відеоогляд матчу

 

blog_ava
Гороскоп на тиждень 11 – 17 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку
сьогодні
6287
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Руслан Маліновський ФК Аталанта
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як "Оттава" закинула дві шайби за 4 секунди у матчі НХЛ: відео
сьогодні 15:36 Як "Оттава" закинула дві шайби за 4 секунди у матчі НХЛ: відео
Юрій Семенюк 828
Відібравший в Ломаченка чемпіонський пояс боксер провів перший захист титулу: відео
сьогодні 08:07 Відібравший в Ломаченка чемпіонський пояс боксер провів перший захист титулу: відео
Юрій Семенюк 12426
Конкурент Луніна пропустив курйозний гол, після якого Андрій повинен отримати шанс: відео
9 листопада 18:21 Конкурент Луніна пропустив курйозний гол, після якого Андрій повинен отримати шанс: відео
Юрій Семенюк 1781
Пятов, Підгрушна, Беленюк та інші прочитали вірші до Дня української мови: щирі відео
9 листопада 17:53 Пятов, Підгрушна, Беленюк та інші прочитали вірші до Дня української мови: щирі відео
Юрій Семенюк 677
"Дніпро-1" перервав серію невдач, сенсаційно відібравши очки в "Десни": відео
9 листопада 15:56 "Дніпро-1" перервав серію невдач, сенсаційно відібравши очки в "Десни": відео
Юрій Семенюк 508
Новини
Більше новин
Залиште відгук