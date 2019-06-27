Маліновський дав згоду на перехід в інший італійський клуб

Футболіст Руслан Маліновський може стати гравцем іншого італійського клубу. Українець, який міг перейти в "Аталанту", дав згоду на перехід в "Сампдорію".

Як інформує італійське видання Gazzetta Sampdoriana, Маліновський дав згоду на перехід з "Генку" в "Сампдорію". Тепер між собою повинні домовитися клуби.

Читайте також: У "Шальке" підтвердили перехід Коноплянки

За інформацією видання, "Сампдорія" хоче орендувати Руслана в "Генку" з обов'язковим правом викупу. Бельгійський клуб наполягає на повноцінному трансфері.

Сайт Джанлуки ді Марціо раніше повідомляв, що "Сампдорія" зробила пропозицію бельгійцям у розмірі 12 мільйонів євро. Також інтерес до українця проявляє іспанська "Валенсія", яка купила голкіпера "Барселони".

Раніше Спорт24 повідомляв про перехід Маліновського в італійську "Аталанту". Клуби не могли домовитися через суму трансферу: "Генк" вимагав 20 мільйонів євро, коли італійці назвали суму завищеною.

Сам Маліновський звинуватив "Генк" у брехні. Українець розчарований діями клубу, який не хоче його відпускати в "Аталанту".

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.