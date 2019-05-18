Маліновський готовий перейти в російський "Спартак", – ЗМІ

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Руслан Маліновський може перейти в "Спартак"
Руслан Маліновський може перейти в "Спартак" / ФК "Генк"

Півзахисник "Генка" Руслан Маліновський готовий продовжити кар'єру в російському "Спартаку".

Раніше Спорт 24 писав, що "Генк" і "Спартак" вже ведуть переговори по переходу хавбека. Про це повідомляє "Чемпіонат".

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Видання зазначає, що 26-річний українець дуже любить Москву і готовий до такого трансферу. Півзахисника не лякає потенційний невиклик в збірну України у зв'язку з цим. Розвиток цієї трансферної історії можна очікувати найближчим часом.

До слова, московський клуб тренує Олег Кононов, під керівництвом якого Маліновський грав у "Севастополі". Видання зазначає, що агент футболіста Вадим Шаблій – близька для Кононова людина.

Маліновський виступає у складі "Генка" з 2017 року. У нинішньому сезоні український футболіст взяв участь у 36 матчах чемпіонату Бельгії, забив 13 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

З 2015 року Маліновський виступає за національну команду України. Хавбек провів за збірну 20 матчів і став автором двох голів.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Руслан Маліновський
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