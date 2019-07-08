Маліновський наблизився до омріяного переїзду в топ-лігу

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / dynamo.kiev.ua

Руслан Маліновський вже найближчим часом може змінити клубу прописку. Футболіст наблизився до переходу в італійську "Сампдорію".

"Сампдорія" і "Генк", де виступає Руслан, близькі до завершення угоди щодо трансферу хавбека, повідомляє сайт Альфредо Педулли.

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Італійський клуб начебто переконав чемпіонів Бельгії в переході 26-річного українця, запропонувавши менше, аніж 15 млн євро з бонусами.

Перехід Руслана італійські ЗМІ пов'язують з президентом італійського клубу Массімо Ферреро. Він наче може покинути свою посаду, що може зашкодити трансферу українця.

Однак сайт Альфредо Педулли запевняє, що навіть у разі його відходу трансфер Маліновського має всі шанси відбутися. Все повинно вирішитися найближчими днями.

Спорт24 повідомляв, що Маліновський дав згоду на перехід з "Генку" в "Сампдорію". "Сампдорія" дійсно зацікавлена у послугах українця. Але згодом в клубі вирішили зупинити перемовини на прохання головного тренера.

У свою чергу Руслан вже не тренується з основною командою "Генка". Українець наполіг на індивідуальній програмі підготовки до сезону.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Руслан Маліновський Трансфери
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