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Маліновський отримав розкішний подарунок від "Аталанти" на час карантину: фото

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Руслан Маліновський / Getty Images

У зв'язку з тривалою паузою, викликаною пандемією коронавірусу, гравці італійських команд змушені самостійно в домашніх умовах підтримувати форму.

Не є винятком й "Аталанта", яка для того, щоб тримати гравців в тонусі, презентувала їм спеціальні бігові доріжки.

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Дружина українського хавбека "Аталанти" Руслана Маліновського Роксана в Instagram опублікувала фото подарунка, який ледь помістився в об'єктив камери.


Подарунок Руслана Маліновського від "Аталанти" / Фото: Instagram

  • Днями "Аталанта" на своєму офіційному сайті повідомила про смерть чотирьох своїх співробітників Альбіно Броні, Северіно Поссенті, Енцо Маранді і Енцо Доніни, які працювали з молодіжними командами, через коронавірус.
  • Ситуація з коронавірусом в Італії турбує увесь світ. У країні найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.
  • Щонайменше 2629 медичних працівників заразились коронавірусом, 13 з яких померли. Згідно з підрахунками, кількість хворих на коронавірус медиків в Італії складає 8,3% від загальної кількості випадків в країні.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол ФК Аталанта Руслан Маліновський
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