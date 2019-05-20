Маліновський отримав "Золоту бутсу" від свого клубу: фото

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / ФФУ

Півзахисник "Генка" Руслан Маліновський отримав "Золоту бутсу" – підсумкову нагороду за сезон найкращому гравцеві бельгійського клубу на думку вболівальників.

Українець став найкращим за підсумками щотижневих голосувань уболівальників за звання найкращого гравця туру, а також іншими способами вибору переможця через соціальні мережі. Про це повідомляє офіційний сайт "Генка".

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Руслан Маліновський отримав Золоту бутсу // Фото: krcgenk.be

Бронзову бутсу за підсумками сезону отримав захисник Себастьєн Деваст, а срібну – форвард Мбвана Саматта.

До слова, у Маліновського є кілька днів, щоб відсвяткувати чемпіонство, після чого він повинен прибути в розташування збірної для підготовки до матчів відбору на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Перше місце в чемпіонаті допомогло "Генку" гарантувати собі місце в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА. Таким чином, у наступному сезоні ми можемо побачити дебют 26-річного українського футболіста в головному клубному турнірі Європи.

У поточному сезоні Малиновський провів у складі "Генка" 51 матч у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і зробив 15 результативних передач.

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Теги: Спорт Футбол Руслан Маліновський Бельгія
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