Маліновський погодився перейти в "Атланту", – ЗМІ

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

"Аталанта" зробила пропозицію "Генку" про перехід українського півзахисника Руслана Маліновського.

26-річний українець вже погодився продовжити кар'єру в "Аталанті", повідомляє Football Italia.

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"Аталанта" зробила "Генку" пропозицію про покупку Маліновського за 12 мільйонів євро. "Генк" поки не згоден на ці умови, клуб хоче отримати за свого футболіста 20 мільйонів євро.

У новоспеченого учасника Ліги чемпіонів зараз два трансфери в пріоритеті: Маліновський та нападник "Севільї" Луїс Мюріель.

Керівництво "Аталанти" хоче підписати цих двох гравців до 11-го липня, саме тоді команда вийде з відпустки. В інших трансферах для "Аталанти" немає такої терміновості.

У минулому сезоні Маліновський провів за "Генк" 51 матч, забивши в них 16 голів і зробивши 16 результативних передач. Українець допоміг "Генку" завоювати титул чемпіона Бельгії.

Трансферна вартість Руслана Маліновського оцінюється в 12,5 млн євро, а контракт з "Генком" розрахований до 2022 року.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Руслан Маліновський
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