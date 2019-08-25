Маліновський потрапив до заявки "Аталанти" на матч чемпіонату Італії

Український футболіст Руслан Маліновський вже сьогодні може дебютувати в чемпіонаті Італії. Півзахисник потрапив до заявки "Аталанти" на матч 1-го туру проти клубу СПАЛ.

16-го липня українець Руслан Маліновський офіційно покинув "Генк" й став футболістом італійської "Аталанти". Після цього Руслан зіграв у декількох контрольних матчах.

Дивіться також: Маліновський зачаровує своєю грою за "Аталанту" – найкращі моменти у виконанні українця: відео

Зокрема, Маліновський вийшов в основному складі "Аталанти" на контрольний матч проти "Брусапорто" й відразу відзначився голом. Українець реалізував пенальті на 35-й хвилині спарингу в рамках турніру Trophy Fra.mar.

Тепер же Руслан може зіграти за свою нову команду в офіційній грі. "Аталанта" на виїзді грає проти СПАЛу. Остання гра між командами в чемпіонаті завершилася перемогою "Аталанти" в Бергамо (2:1).

Однак СПАЛ переміг нових партнерів Маліновського в рідних стінах (2:0).

Перший тайм Руслан розпочне на лаві для запасних, однак зможе вийти на поле, якщо з'явиться така потреба.