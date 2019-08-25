Маліновський потрапив до заявки "Аталанти" на матч чемпіонату Італії

12 Читать новость на русском
Маліновський дебютує в чемпіонаті Італії за "Аталанту"
Маліновський дебютує в чемпіонаті Італії за "Аталанту" / twitter.com/atalanta_bc

Український футболіст Руслан Маліновський вже сьогодні може дебютувати в чемпіонаті Італії. Півзахисник потрапив до заявки "Аталанти" на матч 1-го туру проти клубу СПАЛ.

16-го липня українець Руслан Маліновський офіційно покинув "Генк" й став футболістом італійської "Аталанти". Після цього Руслан зіграв у декількох контрольних матчах.

Дивіться також: Маліновський зачаровує своєю грою за "Аталанту" – найкращі моменти у виконанні українця: відео

Зокрема, Маліновський вийшов в основному складі "Аталанти" на контрольний матч проти "Брусапорто" й відразу відзначився голом. Українець реалізував пенальті на 35-й хвилині спарингу в рамках турніру Trophy Fra.mar.

Тепер же Руслан може зіграти за свою нову команду в офіційній грі. "Аталанта" на виїзді грає проти СПАЛу. Остання гра між командами в чемпіонаті завершилася перемогою "Аталанти" в Бергамо (2:1).

Однак СПАЛ переміг нових партнерів Маліновського в рідних стінах (2:0).

Перший тайм Руслан розпочне на лаві для запасних, однак зможе вийти на поле, якщо з'явиться така потреба.

 

blog_ava
Словами до Дня Незалежності Зеленський довів до істерики російських пропагандистів
сьогодні
9333
Теги: Футбол Руслан Маліновський ФК Аталанта Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День в історії: 28 років невдалого дебюту Міхаеля Шумахера в Формулі-1
сьогодні 15:41 День в історії: 28 років невдалого дебюту Міхаеля Шумахера в Формулі-1
268
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13237
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8267
"Фіорентина" та "Наполі" видали неймовірний матч, забивши сім голів: відео
сьогодні 12:47 "Фіорентина" та "Наполі" видали неймовірний матч, забивши сім голів: відео
1125
Непереможний український боєць здобув перемогу ефектним прийомом: відео
сьогодні 12:02 Непереможний український боєць здобув перемогу ефектним прийомом: відео
2714
Новини
Більше новин
Залиште відгук