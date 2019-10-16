Маліновський потрапив у символічну збірну УЄФА

Український футболіст Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної УЄФА за підсумками двох турів відбору Євро-2020. Матчі тривали з 10 до 15 жовтня.

Найбільше представників у символічній одинадцятці, за версією УЄФА, має Росія і Туреччина – по два.

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Символічна збірна

Фехмі Мерт Гюнок (Туреччина), Гудьон Бальдвінссон (Ірландія), Меріх Демірал (Туреччина), Андрій Семенов (Росія), Еран Захаві (Ізраїль), Руслан Маліновський (Україна), Денис Черишев (Росія), Джон Макгінн (Шотландія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Роберт Левандовський (Польща), Гаррі Кейн (Англія).

За підсумками матчів, які відбулися у жовтні, шість збірних достроково оформили вихід на Євро-2020. Серед них і збірна України, яка 14 жовтня перемогла Португалію у Києві.

Раніше в УЄФА виокремили фінт Андрія Ярмоленка в матчі проти Португалії. Андрій пошив у дурні захист чемпіонів Європи.