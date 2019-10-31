Маліновський претендує на звання найкращого гравця "Аталанти" в жовтні

Український півзахисник Руслан Маліновський номінований на звання найкращого футболіста місяця.

26-річний хавбек італійської "Аталанти" увійшов до числа претендентів на перемогу в цій нагороді з ще 18 виконавцями клубу.

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У цьому місяці українець зіграв в п'яти матчах за "Аталанту", відзначившись дебютним забитим м'ячем. Малиновський забив з пенальті у ворота "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів.

Всього на рахунку 26-річного півзахисника 11 матчів за "нерадзуррі" у всіх турнірах. Гравцем "Аталанти" Маліновський став влітку – за його перехід італійці заплатили "Генку" 13,7 мільйона євро.

У неділю, 3 листопада, "Аталанта" зіграє з "Кальярі" в матчі 11-го туру чемпіонату Італії. Зараз команда Джан П'єро Гасперіні займає третє місце в турнірній таблиці Серії А.

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