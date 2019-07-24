Маліновський продовжує дивувати фанатів на тренуванні "Аталанти": шикарний гол від українця

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Руслан Маліновський з Алехандро Гомесом
Руслан Маліновський з Алехандро Гомесом / ФК "Аталанта"

Півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський разом з капітаном "бергамасків" розіграли блискучий гол.

Гравець збірної України Руслан Маліновський демонструє свої найкращі якості на командних тренуваннях.

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Під час командного спарингу українцю вдався чудовий гол ударом під поперечку. Асистував Маліновському капітан "Аталанти" Алехандро Гомес, який раніше виступав за харківський "Металіст".

 

16-го липня Маліновський офіційно покинув "Генк" й став футболістом італійської "Аталанти". Контракт між гравцем та клубом з Бергамо підписаний на 5 років.

Маліновський вийшов в основному складі "Аталанти" на контрольний матч проти "Брусапорто" й відразу відзначився голом. Українець реалізував пенальті на 35-й хвилині спарингу в рамках турніру Trophy Fra.mar.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Руслан Маліновський ФК Аталанта
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