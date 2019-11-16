Маліновський прокоментував народження донечки: Це один з найкращих днів у моєму житті

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський пропустив матч проти Естонії в Запоріжжі 14 листопада. В гравця в ці дні дружина мала народити первістка. Відтак футболіст приєднався до команди вже у Сербії.

Донька Олівія народилася ще 13 листопада в Італії. Тож до команди Маліновський приєднався вже аж 15 листопада у Белграді.

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Наприкінці традиційної колективної вечері головний тренер Андрій Шевченко привітав від імені команди Руслана Маліновського з народженням донечки.

Сам Руслан розповів про емоції, які переживає після народження першої дитини. Та чи готовий зіграти проти Сербії у неділю, 17 листопада.

Це можна вважати одним з найкращих днів у житті. Це радість для всієї сім’ї, для дружини. Емоції, які не можна передати. Сам не до кінця відійшов, адже дні були напружені. Тільки позитивні емоції, багато позитивних емоцій,

– розповів Маліновський.

При цьому він зазначив, що готовий зіграти за збірну України.

"Позитивні емоції. Тому що перед народженням доньки переживав за Роксану. Зараз легше в цьому плані, і можу більше сфокусуватися на грі", – підтвердив гравець.

Варто відзначити, що Маліновський був присутній при пологах.

"Це підтримка. Це закінчення того, що ви розпочали дев’ять місяців тому", – пояснив своє рішення новоспечений батько.