Маліновський провів перше тренування в "Аталанті": яскраві фото

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / ФК "Аталанта"

У вівторок, 16 липня, український півзахисник Руслан Маліновський перейшов з бельгійського "Генка" в італійську "Аталанту".

26-річний хавбек пообіцяв допомогти команді стати краще в наступному сезоні і вже провів перше тренування.

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Маліновський провів перше тренування в "Аталанті"

Як відомо, контракт Маліновського з "Аталантою" підписаний на 5 років. Трансфер обійшовся італійцям приблизно в 13-14 мільйона євро. Хавбек виступатиме під 18-м номером.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач. Хороша статистика, щоб переїхати в Італію.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Руслан Маліновський
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