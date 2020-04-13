Маліновський розповів, чи покине "Аталанту" заради іншого італійського клубу

Футболіст італійської "Аталанти" Руслан Маліновський прокоментував чутки про зміну клубу. ЗМІ приписували "Фіорентині" інтерес до гравця збірної України.

У прямому ефірі програми "Великий футбол" на каналі "Футбол 1" Маліновський розвіяв чутки про переїзд у Флоренцію.

За словами футболіста, нема ніяких передумов про перехід у "Фіорентину".

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"Як сказав мій агент Вадим Шаблій, вони влітку цікавилися. На той момент була така розмова. Але зараз я щасливий в "Аталанті".

Мені дуже подобається клуб, вболівальники, місто дуже красиве. Моя сім'я щаслива тут. Зараз немає ніяких передумов, щоб говорити про якийсь перехід", – заявив Руслан.

Руслан додав, що хоче грати в "Аталанті", адже в клубі з Бергамо йому є що доводити.

Він заявив, що наставник команди Джан П'єро завжди намагається допомогти йому.

"Вважаю, з кожним місяцем я стаю кращим і розумію краще футбол, який він вимагає. Все тільки попереду", – резюмував Маліновський.

Що відомо про кар'єру Руслана в Італії? Українець перейшов в "Аталанту" влітку 2019 року з бельгійського клубу "Генк". У цьому сезоні 26-річний футболіст відіграв 31 матч, забив 5 голів і зробив 2 асисти.

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