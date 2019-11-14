Новоспечений татусь та майбутнє збірної України: біографія Руслана Маліновського

В 2019 році у футболіста збірної України Руслана Маліновського в житті сталося декілька знакових подій – це перехід в європейський топ-клуб "Аталанта", дебютний гол в Лізі чемпіонів та народження донечки. Спорт24 пропонує вашій увазі коротку біографію лідера національної команди України.

Біографія Руслана Маліновського

Руслан Маліновський народився 4 травня 1993 року у Житомирі в родині музикантів. Спортсмен має старшого брата Олександра, з яким він поділяв захоплення футболом та починав грати сам. У дитинстві активно цікавився англійським футболом, вболівав за "Арсенал" та особисто за його нападника Тьєррі Анрі.



Руслан Маліновський з братом Олександром / Фото з відкритих джерел

Займатися футболом починав у житомирському "Легіоні", який грав на першість області, а потім навіть на район.

Що говорять близькі люди про Руслана Маліновського

Мама Руслана Маліновського – артистка хору, а батько – концертмейстер, і сам футболіст міг піти цим шляхом, але вже тоді він полюбив гру мільйонів.

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Він любив співати, ми і в хор хотіли його віддати, але у нього був один футбол на умі. Він брав м'яч і бив. Коли в одну сторону, не було так страшно, тому що тут дерева, а ось з протилежного боку будинок і вікна, і ми боялися, щоб він кому-небудь скло на розбив. Прямо зі школи хлопці приходили, ставили портфелі і бігали, поки додому не заженеш,

– згадують батьки гравця.

Також про шкільні успіхи Малиновського згадала його класна керівниця:

"Він був справжній вулкан, вибух. Я його взяла в п'ятому класі, і відразу було помітно, що дитина домагається свого. Біля нього все крутилося. Ось зараз він грає на футбольному полі, ми вдома всі дивимося футбол і у мене повна тиша, тому що грає Маліновський Руслан".

При цьому значну роль в тому, що Руслан Маліновський зробив свої перші кроки у футболі зіграв його старший брат Олександр, який також був футболістом.

Часто було, що батьки вирушали на якісь концерти або гастролі, і залишали Руслана зі мною. Я був постійно на тренуваннях. Бувало, що ми тренуємося, а Руслан десь на трибуні, бере м'яч або навколо поля бігає. Тренувався біля нас постійно. Мені здається, він народився для цього виду спорту. Слава богу, його любов до футболу переросла в те, що є зараз,

– сказав Олександр.

Початок професійної кар'єри Руслана Маліновського

У 2011 році Руслан прийняв пропозицію приєднатися до донецького "Шахтаря", у клубній структурі якого почав виступати за "Шахтар-3", за який зіграв 39 матчів і забив 10 голів.

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Вже у 2012 році був орендований до ПФК "Севастополь", у складі якого дебютував в іграх української Прем'єр-ліги. Протягом сезону 2012/13 зіграв 16 матчів та відзначився одним забитим голом. Також у 2013 році встиг зіграти за фарм-клуб команди. Там він забив 1 гол за 2 матчі. 2014 року внаслідок російської окупації Кримського півострова ПФК "Севастополь" було розформовано, а на його базі створено новий клуб.



Руслан Маліновський, коли грав за "Севастополь"

На початку 2014 року перейшов на правах оренди луганської "Зорі". Тут 20-річний Руслан швидко став гравцем основного складу і був визнаний найкращим молодим гравцем України. Відзначався голами не тільки у чемпіонаті, але й у Єврокубках, зокрема зробивши дубль на стадії кваліфікації Ліги Європи у ворота бельгійського "Шарлеруа".

Маліновський як легіонер

1 січня 2016 року було офіційно повідомлено про перехід Руслана на правах оренди до кінця сезону до складу бельгійського "Генка". Маліновський дебютував за клуб у півфіналі "Кубка Бельгії" проти "Стандарда" та провів на полі 72 хвилини. Згодом оренду було подовжено ще на один рік, після чого бельгійський клуб вирішив викупити контракт гравця, який на той час провів у його складі 42 матчі в усіх турнірах, відзначившись 13 голами та 8 результативними передачами.

29 травня 2017 року було офіційно оголошено про перехід Маліновського з "Шахтаря" до "Генка". Бельгійський клуб та гравець підписали контракт на чотири роки. Українець продовжував прогресувати, і в сезоні 2018/19, який завершився для "Генка" перемогою у чемпіонаті, був визнаний найкращим гравцем команди.

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Вже 16 липня 2019 року було офіційно оголошено про перехід Маліновського до італійської "Аталанти". Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Італійський клуб та гравець підписали контракт на три роки, згідно якого український новачок "Аталанти" буде заробляти в італійському клубі щонайменше 1 мільйон євро за сезон.

23 жовтня 2019 року Руслан Маліновський відзначився дебютним голом у Лізі чемпіонів, реалізувавши пенальті у ворота "Манчестер Сіті".

Дебютний гол Маліновського у Лізі чемпіонів: дивіться відео

Дебют та перший гол за збірну України

31 березня 2015 року дебютував у національній збірній в матчі проти Латвії, вийшовши на заміну на 85 хвилині. 10 жовтня 2018 року відзначився дебютним голом за збірну у ворота Італії, зрівнявши рахунок на 62 хвилині матчу. Гра завершилася нічиєю 1:1.

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Дебютний гол Руслана Маліновського за збірну України: дивіться відео

Народження доньки та дружина Руслана Маліновського

Вже більше 6 років серце Руслана зайнято красунею Роксаною, а майже 3 роки тому пара зіграла казкове весілля в Празі. Дружина футболіста родом з жаркого Севастополя, тому не дивно, що бікіні – це один з найулюбленіших предметів її гардеробу.



Весілля Руслана Маліновського



Дружина Руслана Маліновського Роксана / Фото: Instagram

13 листопада 2019 року Руслан та Роксана Маліновські вперше стали батьками. В пари народилася донька, яку назавали Олівія.

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