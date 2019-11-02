Маліновський став найкращим футболістом "Аталанти" в жовтні

Завершилося голосування за звання найкращого гравця італійської "Аталанти" за підсумками жовтня. Нагорода дісталася українському півзахисникові Руслану Маліновському.

У голосуванні взяли участь 1009 осіб, 90% яких віддали голос за українця. Руслан вперше визнаний найкращим гравцем місяця.

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У фінальному раунді голосування українець випередив форварда Луїса Мурієля. Останній у жовтні забив п'ять голів в шести матчах.

Водночас 26-річний Маліновський у жовтні забив один гол в п'яти матчах за італійський клуб. Руслан забив з пенальті у Лізі чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Маліновський влітку 2019 перейшов з бельгійського "Гента" в італійську "Аталанту".

Руслан забив три голи й зробив три результативні передачі в останніх п'яти матчах збірної України у кваліфікації Євро-2020.

До слова: "Челсі" може купити Маліновського, – англійські ЗМІ