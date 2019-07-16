Маліновський тільки 8-й українець у Серії A: Хто ще з українців підкорював Італію

Руслан Маліновський тільки восьмий українець, який виступатиме у найпрестижнішому чемпіонаті Італії Серії A. Руслан новий сезон розпочне не з бельгійськими "Генком", а з італійською "Аталантою". Руслана вже давно сватають в Італію. У ЗМІ називали ряд клубів, які цікавляться українцем: "Рома", "Сампдорія", "Аталанта" та інші.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач. Хороша статистика, щоб переїхати в Італію.

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Важливим для Руслана був товариський поєдинок між збірними України та Італії 10-го жовтня 2018 року. Збірні розійшлися миром, а Руслан забив красивий гол. Після цього переїзд Руслана на Апенніни став тільки питанням часу.

Першим українцем у Серії А у 1988 році став Олександр Заваров. Легенда "Динамо" переїхав з Києва в туринський "Ювентус" за 4 мільйони євро. Заваров виступав за "Ювентус" до 1990 року, після чого перейшов у французький клуб "Нансі".



Олександр Заваров. Фото: з відкритих джерел

У Серії А легендарний Заваров зіграв 60 матчів, забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. У 1990 році разом зі "Старою Синьйорою" Заваров став переможцем Кубка Італії та Кубка УЄФА.

Однак українцю не вдалося розкритися в "Ювентусі". На думку Сергія Алейнікова, Заварову завадили розкритися психологічні причини.

Заваров за своїм характером не надто любив спілкуватися, в тому числі з журналістами. Відпрацьовував тренування – і додому. В Італії з таким підходом проблеми, на жаль, були неминучі.



А третя причина – це моє припущення. Людина роками звикла працювати в режимі дворазових тренувань, весь час перебувати в команді, майже не бувати вдома. Тут, коли тренування в день лише одне й немає ніяких зборів, з'явилася купа вільного часу. Для сім'ї, напевно, це було добре, але самому Заварову, допускаю, перебудуватися виявилося складно,

– розповідав білорус.

У 1990 році в "Сампдорії" з’явився інший зірковий український футболіст Олексій Михайличенко. Він безкоштовно перейшов з "Динамо". В Італії Михайличенко провів тільки один сезон: зіграв 24 поєдинки та забив 3 голи. У 1991 році генуезький клуб відпустив Михайличенка у шотландський клуб "Рейнджерс".



Олексій Михайличенко. Фото: з відкритих джерел

Михайличенку вдалося відразу стати гравцем основи. У перший же рік в Італії півзахисник допоміг "Сампдорії" завоювати перший в історії чемпіонський титул. Також разом з командою Михайличенко вийшов у фінал Кубка УЄФА.

Після Михайличенка в Серії А з українців грав Сергій Ателькін. З донецького "Шахтаря" Ателькін перейшов у "Лечче". Спочатку українець постійно виходив в основному складі (дебютував в домашньому матчі проти "Ювентуса"). Потім, отримавши травму на початку другого кола, до складу потрапляти перестав. Провів у Серії A 16 матчів і по разу вразив ворота "Роми", "Наполі" і "Болоньї" відповідно. Клуб "Лечче" посів 17-е місце з 18 і відправився в Серію B.

За італійськими законами, клуб Серії B може заявити тільки двох іноземців з держав, що не входять в Європейський союз. Причому, один з них повинен бути молодше 21 року. Оскільки в команді було 7 гравців з країн не членів ЄС, Ателькін на правах оренди перейшов в португальський клуб "Боавішта".

У 1999 році повернувся в розташування "Лечче", яка вже не був зацікавлена в послугах гравця. Дійшло до того, що у гравця забрали автомобіль, який належав йому за контрактом, і перестали оплачувати квартиру. Футболіст звернувся по допомогу до профспілки футболістів, яка найняла йому адвокатів. Контракт з командою був розірваний й Ателькін отримав статус вільного агента.

Наступний українець у Серії A легендарний Андрій Шевченко. У 1999 році Шевченко перейшов з "Динамо" у "Мілан" за майже 24 мільйони євро. Шевченко зіграв у Серії А 226 матчів та забив 127 голів. Разом з "Міланом" Шевченко виграв Лігу чемпіонів (2003), Суперкубок УЄФА (2003), Серію А (2003/2004), Кубок Італії (2003), Суперкубок Італії (2004).



Андрій Шевченко. Фото: з відкритих джерел

У 2004 році Шевченко виграв "Золотий м’яч". Шевченко найкращий бомбардир в історії Міланського дербі, двічі найкращий бомбардир Серії А (2000, 2004). У складі "Мілану" двічі найкращий бомбардир Ліги чемпіонів: 2001 (9 м'ячів), 2006 (9 м'ячів). У 2006 році Шевченко покинув "Мілан" і перейшов у лондонський "Челсі".

У 2013 році в італійську Серію А переїхав Олександр Яковенко. "Фіорентина" безкоштовно забрала Яковенка з бельгійського "Андерлехту". У 2014 році "фіалки" віддали українця в оренду в іспанську "Малагу". У 2015 році італійці віддали українця в оренду нідерландському клубу АДО "Ден Хааг".



Олександр Яковенко. Фото: з відкритих джерел

У 2016 році контракт Яковенка закінчився і він як вільний агент перейшов у "Динамо". Загалом в Італії Яковенко зіграв тільки три матчі (74 хвилини). У 2015 році в італійський "Торіно" перейшов Василь Прийма. У першому сезоні Василь зіграв тільки 5 матчів за туринців. У 2016 році Василь відправився в оренду у "Фрозіноне" із Серії B. У 2016 році Прийма став повноцінним гравцем "Фрозіноне". Через рік Прийма перейшов у луганську "Зорю". У 2019 році Василь приєднався до "Шахтаря" Солігорськ.

Сьомий українець у Серії A ще не відіграв жодного матчу. Йдеться про Євгена Шахова. Цього літа Шахов приєднався до "Лечче". Італійський клуб повернувся у Серію A. У Серії B "Лечче" посів друге місце. Шахов у 2019 році став чемпіоном Греції з ПАОКом і як вільний агент перейшов у "Лечче".

Маліновський, як і Шахов, дебютує у Серії А. Різниця між футболістами полягає в тому, що "Аталанта" щедро заплатила за 26-річного Руслана. Перед Маліновським стоятиме завдання відразу влитися у колектив та стати важливим футболістом центру поля.

Наставник клубу з Бергамо Джан П'єро Гасперіні буде вимушений дати шанс українцю. Причина – все ті ж гроші, які були викладені за Руслана. У свою чергу 28-річний Шахов безкоштовно перейшов у "Лечче". Відтак, йому доведеться доводити, що він кращий в умовах, коли шансів майже не буде.